Demet Akalın ve Gökhan Akar'ın ‘Selametle’ kavgası!

Şarkıcı Gökhan Akar, ‘Selametle’ adlı single çalışmasını Demet Akalın’ın istediğini ancak sonrasında kendisine nasip olduğunu söyleyerek dikkatleri üzerine çekmişti.

Akar’ın bu sözleri üzerine Demet Akalın’dan sert bir çıkış geldi. Sivri dilli şarkıcı Gökhan Akar için Twitter’dan şu sözleri sarf etti: "Arkadaş istediğim şarkıyı ölümüne alırım. Sana nezaket ettik. Aylardır aynı yalan haber, başka malzemen mi yok! Yetti ama artık!"