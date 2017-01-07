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Demet Akalın, Şeyma Subaşına çattı!

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Demet Akalın, Şeyma Subaşına çattı!
Şeyma Subaşı'nın paylaşımı Demet Akalın'ı kızdırdı.

Dün İzmir'de gerçekleştirilen bombalı saldırıda trafik polisi Fethi Sekin büyük bir kahramanlık örneği göstererek hayatı pahasına teröristleri durdurmuş ve şehit olmuştu. Kahraman polisimiz dün sosyal medya da en çok konuşulan isim oldu. Herkesin bu kahramanlığı konuştuğu ve Fethi Sekin'e dualar ettiği bir dönemde Şeyma Subaşı'nın kendi fotoğrafını paylaşması Demet Akalın'ı da çileden çıkardı. Terör olayları karşısında duyarlılığı ile bilenen sanatçı Şeyma Subaşı'nın bu paylaşımın altına “Yaa Şeyma, Allah aşkına hiç takip ettiğin insan da mı yok yaa!!!” yazdı.

Demet Akalın'ın bu yorumunun ardından başka Instagram kullanıcıları da Subaşı'ya tepki gösterdi. Şeyma Subaşı da Demet Akalın cevap vermeyerek tüm yorumları engelledi. Daha sonra da Demet Akalın'ı takipten çıkardı.

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