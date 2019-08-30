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DEMET AKALIN, SERANAY SARIKAYA'NIN, FOTOĞRAFINI ÇOK BEĞENDİ!

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DEMET AKALIN, SERANAY SARIKAYA'NIN, FOTOĞRAFINI ÇOK BEĞENDİ!
Serenay Sarıkaya'nın "Yaz bitmez" notuyla paylaştığı bikinili karesinin altına Demet Akalın, "Allah seni korusun" diye yazdı.

Gecce'nin haberine göre; 'Alice Müzikali'nin hazırlıkları için tatilini bitirmek zorunda kalan Serenay Sarıkaya, İstanbul'a döndü. Ekip arkadaşlarıyla birlikte provalara başlayan oyuncu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla da yazın bitmeyeceğini söyledi. Serenay Sarıkaya, Instagram'a yükledi bikinili fotoğrafının altına, "Yaz bitmedi, bitemez" notunu düştü.
DEMET AKALIN YORUM YAPTI!
Çok sayıda beğeni ve yorum alan Serenay Sarıkaya'nın paylaşımının altına yorum bırakanlardan biri de Demet Akalın oldu. Güzel popçu, "Allah seni korusun" dedi.

 

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