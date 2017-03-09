Demet Akalın 'sattı' Işın Karaca patladı!

Popçu Işın Karaca yeni yaşını ailesi ve dostlarıyla kutladı. Karaca'nın düğününe gitmeyen Demet Akalın doğum gününe de katılmadı. Işın patladı: 'Ayağı şişmiş. Benim seninle işim bitince başka yerlerin de şişecek.”

Işın Karaca, eşi Tuğrul Odabaş'ın sürpriz doğum günü partisiyle 44. yaşını kutladı.

Karaca “Yeni yaşımı 60 arkadaşımla kutluyorum. 9 albüm, 2 çocuk, mutlu sağlıklı bir yaşamı bu hayata sığdırdım. Kızım Mia anahtarlık, eşim Tuğrul'da bana bir at hediye etti. Bu sefer yarış atı değil” dedi.

Doğum günü partisine ayağını burktuğu için gelemeyen Akalın'a takılan Karaca, “Yine gelmedi sattı beni. İnstagram’da gördüm ayağını burkmuş, şişme varmış. Benim seninle işim bitince başka yerlerinde şişecek Demet” dedi.

Karaca, “Artık içerdekiler 'Biz varız diye mi gelmiyor?' diye düşünmeye başladı” diye konuştu.