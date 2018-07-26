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Demet Akalın ölümden döndü!

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Demet Akalın ölümden döndü!
Şarkıcı Fatih Ürek önceki gece Bodrum Türkbükü'ndeki Sahne İstanbul'da konser verdi. Fatih Ürek'i dinlemeye giden Demet Akalın, trafik kazası geçirdi.

Seyir halindeyken karşıdan gelen aracın kendisini sıkıştırması sonucu otomobilini bir evin kapısına sürdüğünü belirten şarkıcı Demet Akalın ''Vallahi çok korktum, panik oldum. Bacaklarım hala titriyor. Karşıdan gelen otomobil beni sıkıştırdı. Bir evin kapısına çarpmak zorunda kaldım.'' açıklamasını yaptı.

''ALLAH BETERİNDEN SAKLASIN'' 

Yaşanan kazadan sonra otomobilinin çizilen kapısını muhabirlere gösteren Demet Akalın, ''Böyle bir nazar olabilir mi? Allah beterinden saklasın'' diyerek kazayı nazara yordu.

 

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