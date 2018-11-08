Demet Akalın: Okan Kurt'u özlüyorum

Şarkıcı Demet Akalın, Kanal D'de yayınlanan '2. Sayfa' programına konuk oldu.

Ünlü şarkıcı, Okan Kurt'la boşandıktan sonra yaşadıklarını anlattı.

Demet Akalın, '2. Sayfa' canlı yayınında samimi açıklamalarda bulundu.

"ZAMAN ZAMAN OKAN'I ÖZLÜYORUM"

"Deniz Seki ve Gülben Ergen'le dışarıya çıktığımız gece 'oraya gidelim, buraya gidelim' diye koşturuyorduk. 'Yaşasın özgürlük' diyorum. Başımıza gelenler talihsiz şeylerdi. Birbirimizi severek ayrıldık. Kızım için ondan vazgeçtim. Hiç sevilmediğim hissiyatına kapıldım. Vicdanım rahat. Bir sürü şey usulsüzdü, avukatımın orda olmaması sorun oldu. Kayınbiraderimin ofisi nasıl benim evim olabilir? Okan, 'Kendimi toparlayayım öyle çıkacağım karşına' dedi. Demek ki 'o arada bir şey yapma' demek istiyor. Merhabalaşmamız oluyor Okan'la tabii ki. İlk bir ay Okan'a çok kızgındım. Zaman zaman Okan'ı özlüyorum. Okan çok ilgili bir baba. Herkesten önce beni düşünürdü. Onun instgram hesabına hiç bakmıyorum. Okan'ın da haksızlığa uğradığına inanıyorum. Onun verdiği emeğe üzüldüm. Kızım sayesinde Okan'a karşı yumuşadım. Evde bütün fotoğrafları kaldırdım. ayrılmayı düşünmüyordum. Şu an iyiyim psikolojim düzeldi. Okan için her şeyin iyi olmasını istiyorum."

"SILA GÜÇLÜ BİR KADIN"

"Okan bana ancak sesini yükseltirdi. Ahmet Kural gibi şiddet durumu olmadı tabii ki. Boşanma sonrasında Sıla aradı okul bahçesinde hüngür hüngür ağladım. Bu olayda susmayarak iyi yaptı. Heybetli bir kadın zaten, Sıla güçlü duruyor."

"BERKAY, MURAT DALKILIÇ'A ÇOK KIZGIN"

"Berkay-Arda Turan olayında İbrahim Tatlıses arayıp çok kızdı. 'Sen niye karışıyorsun?' dedi. ''Birinin çocuğu var, birinin çocuğu olacak, kan davası çıkacak. Ben ondan karıştım' dedim. Berkay, Murat Dalkılıç'a çok kızgın. Onun yerinde olsam Murat'a kızardım. Özlem, Aslıhan'ı aramadı. Aslıhan, sabaha karşı onu aramış."

"KERİMCAN DURMAZ KARDEŞİM GİBİ"

"Takipçilerimden 'Babaannee gibi giyiniyorsun' diye çok tepki alıyorum. Dün İtalya tatilinden döndüm. Bizim memleketin gözünü seveyim. İrem Derici'yi sevmiyorum, o saygısız bir kız. İlgi alanıma girmiyor. Danla Bilic çok tatlı bir kız, yeni tanıştık. Kerimcan Durmaz kardeşim gibi, boşanma olayı olduğunda 'Benim senin iyi olduğun görmem lazım abla' dedi. Kerimcan'ın çocuklarla alakalı bir paylaşımı yok. Kendi halinde, DJ'lik yapıyor. Kerimcan'a bir çok şeyde kızıyorum. Kerimcan çok saygılı bir çocuk. Gülşah Saraçoğlu'nun ayakkabısından içki içmesi hoş değildi. Kerimcan Durmaz kirada oturuyor. "

İREM DERİCİ'DEN DEMET AKALIN'A CEVAP

Şarkıcı İrem Derici, Demet Akalın'ın canlı yayında yaptığı açıklamaların ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile meslektaşına cevap verdi.

Derici, "Bak tatlı kadın. Her şeyi söyle bana ama beni 'saygı' kelimesiyle aynı cümlede geçirirken tek diyebileceğin şey 'dünyanın en saygılı kızı olabilir' maksimum. Annemden babamdan güzel öğrendim saygıyı. Sarma bana, sarmayın bana, kendi halimde takılıyorum. Ve seni seviyorum Demet" ifadelerini kullandı.