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Demet Akalın Okan Kurt barışı dostlarıyla kutladı

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Demet Akalın Okan Kurt barışı dostlarıyla kutladı
Demet Akalın ve Okan Kurt, boşandıktan 2 ay sonra barıştı.

Şarkıcı Demet Akalın, geçtiğimiz Eylül ayında ayrıldığı 6 yıllık eşi Okan Kurt ile barıştı.

Bugün için özel bir akşam yemeği organize eden Akalın, yakın arkadaşlarını da davet etti.

Barışma yemeğinde Demet Akalın'ı arkadaşları yalnız bırakmadı.

Demet Akalın ve Okan Kurt'un boşanmasının ardından Fatih Ürek “Okan, Demet’i değil kendi ailesini seçti” açıklamasını yapmıştı.

Ürek'in açıklamalarına Okan Kurt'tan şu sözlerle cevap gelmişti; 'Fatih Bey eğer imkanı varsa kendine bir aile kursun. Böyle başkalarını, karı kocayı ilgilendiren ailevi olaylar hakkında yorum yapmasın.'

Eski dostlar dün akşam bir araya geldi. Araları açık olan Kurt ve Ürek barışıp ortak arkadaşlarıyla eğlendi.

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