Demet Akalın, Meral Kaplan'a 10 bin TL borç verdi

Demet Akalın evine haciz gelen Meral Kaplan'ın imdadına hemen yetişti. Seçkin Piriler'in evine haciz gönderdiği Kaplan'ın gözyaşlarına dayanamayan Akalın hemen borç vererek Kaplan'ı icradan kurtardı

Eski manken Seçkin Piriler, 20 yıllık yakın arkadaşı Meral Kaplan’a icra göndermişti. İcra memurları Meral Kaplan’ın Ortaköy’deki evine gitti. Haciz işlemi başlatan görevliler, Meral Kaplan’ın arabasına el koymuştu.

Meral Kaplan o anlarda gözyaşlarına hakim olamadı ve memurlara yalvardı. Bu durumu öğrenen ve geçtiğimiz aylarda evine haciz gelen Demet Akalın alkışlanacak bir hareket yaptı.

Demet Akalın hızlıca Meral Kaplan'a ulaştı ve 10 bin 500 TL borç vererek Kaplan'ı hacizden kurtardı. Akalın 2. Sayfa'ya ulaşarak haberi vermemelerini istese de artık çok geçti.

Akalın ve Kaplan'ın yakın arkadaş olmadığı da konuşulan konular arasında.

SEÇKİN PİRİLER'DEN AÇIKLAMA

Haberlerin ardından Seçkin Piriler'in menajeri Şeyma Hanım şu açıklamayı yaptı:

"Haciz olayının tartışmayla alakası yok, öncesinde Seçkin arabasını satta ve araba alacakken Seçkin Meral'e araba parasından verdi. Ancak aylar geçti Seçkin araba alamadı ve Meral parasını ödemedi. Hırs ve intikamla alakası yok. Meral'in altında arabası var ama Seçkin yollarda sürünüyor. Şimdi bu adalet mi?"