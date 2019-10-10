DEMET AKALIN; KOREL AİLESİNİN KRİZİNE NASIL DAHİL OLDU?

Tanju Korel ve Hülya Darcan çiftinin büyük kızları; Bergüzar Korel'in ablası Zeynep Korel hayattaki kırgınlıklarını açık yüreklilikle anlatırken; özünde "aile problemi" olan konuya şarkıcı Demet Akalın'dan da enteresan bir yorum geldi.

TV8'de ekrana gelen "Gel Konuşalım" programının haberine göre Zeynep Korel yaptığı sarsıcı açıklamada "Ev temizlemek ayıp bir şey değil. Çok zor bir şey ama ben bunun üstesinden geldiğime inanıyorum. Siz de kendinizle gurur duyun ve lütfen hiç bir şeye boyun eğmeyin bayanlar. Evlatlarınızı ayırmayın. 1-3 veya 5... Evlatlarınızı sakın ayırmayın. Bunu çocuklukta gösterin ama... Çocuklukta onları ayırmadığınızı gösterin. Ben babamı çok erken kaybettim. Eğer hayatta olsaydı bir çok şey çok başka olurdu. Bir kardeşim oldu; sorumluluklarım arttı. 7 yaşında iken küçük bir bebek aldım kucağıma ve o büyürken birebir yanında oldum. Hatta küçük anneydim ben. Babam beni çok ayrı tutardı. Bana 'cam bebeğim' derdi. O zaman anlamazdım neden olduğunu ama şimdi anlıyorum herhalde çok kırılgan olduğum için söylüyordu. Ben büyürken hiç kimse bana 'Aferin kızım, bravo kızım' demedi." ifadelerinde bulundu.

Zeynep Korel ayrıca, kardeşi Bergüzar Korel İle Halit Ergenç’in evliliğininde bebek yüzünden devam ettiğini açıkladı.

Zeynep Korel hayattaki kırgınlıklarını anlatırken; zamanının çoğunluğunu sosyal medyada geçiren ve gündemi yakından takip eden şarkıcı Demet Akalın da özünde "aile problemi" olan konuya ilişkin bir paylaşımda bulunarak Bergüzar Korel'e destek verdi.Akalın hamile olan Bergüzar Korel için,”Şiddetin en fenasını yaşıyor.Hemde en yakınından, hemde bir can taşırken. Sakın üzülme ne olur.” dedi.