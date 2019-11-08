DEMET AKALIN, KERİMCAN’IN GÖNDERMESİNE KÜFÜRLÜ CEVAP VERDİ!

Uçak tuvaletinde çektiği müstehcen görüntülerden sonra Demet Akalın ile arası açılan Kerimcan, dün sosyal medya hesabından imalı bir paylaşımda bulunmuştu.

Durmaz, ünlü şarkıcının daha önce giymiş olduğu kıyafet hakkında dalga geçince Demet Akalın cephesinden ise cevap gecikmedi.

Bir süre önce yanlışlıkla paylaştığı müstehcen görüntülerinden dolayı o zamanlar yakın dostu Demet Akalın’la küsen Kerimcan, dün yaptığı paylaşımda Akalın’ın da daha önce giydiği kıyafet için “Öğğ! Bunu giyen de ne bileyim yani” yorumunu yapmıştı.

Ortalarda gözükmeyen ünlü fenomenin 35 bin liralık eşofman üzerinden Demet Akalın’a gönderme yapması gözleri ünlü şarkıcıya çevirdi.

DEMET AKALIN’DAN KÜFÜRLÜ CEVAP

Bir süredir ortalarda gözükmeyen ve bu hareketiyle gündeme hızlı bir giriş yapan Kerimcan’a cevap gecikmedi. Akalın, klibinde de oynadığı rapçi Ben Fero’nun Arkadaş şarkısının tanıtımını paylaşarak, “Çok açılma yavaş… G.t olana yok dost ya da arkadaş” notuyla paylaştı.