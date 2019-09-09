DEMET AKALIN, KAHVALTI SALONU AÇIYOR!

Şarkıcı Demet Akalın, tüm yaz Bodrum- Çeşme arası mekik dokumuştu. Hem Çeşme’de hem de Bodrum’da evi olan Akalın, geçtiğimiz aylarda Alaçatı’da bir kahvaltıcıda yüksek fiyatlara isyan etmişti.

Sacitaslan.com'un haberine göre; Demet Akalın, şimdilerde Çeşme'de arsa bakmaya başladı. Çeşme'nin tüm emlakçıları da şarkıcıya uygun arsa bulmak için harekete geçti.

Akalın, arsayı bulursa kendisine Alaçatı'da çiftlik tarzında bir kahvaltıcı açacak.