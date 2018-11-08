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Demet Akalın: "İrem Derici'yi sevmiyorum"

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Demet Akalın: "İrem Derici'yi sevmiyorum"
Demet Akalın konuk olduğu "2. Sayfa" programında söz İrem Derici'den açılınca şaşırtan bir açıklamada bulundu.

esnasında ekrana İrem Derici'yle ilgili bir haber getirildi. Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel Salt, Demet Akalın'a habere ilişkin yorumunu sordu.

Akalın "Ben İrem ile ilgili konuşmak istemiyorum. Kızı sevmiyorum. Saygısız bir kız o..."  şeklinde konuştu.

Akalın'ın "Saygısız" yorumunun ardından İrem Derici'den Demet Akalın'a flaş bir yanıt geldi. İrem Derici, sosyal medya hesabından "Bak tatlı kadın... Her şeyi söyle bana ama beni SAYGI kelimesiyle aynı cümlede geçirirken tek diyebileceğin şey dünyanın en saygılı kızı olabilir maksimum. Annemden babamdan güzel öğrendim ben saygıyı. Sarma bana, sarmayın bana, ben kendi halimde takılıyorum. Ve seni seviyorum Demet" şeklinde bir paylaşımda bulundu.

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