Demet Akalın ile Okan Kurt barıştı mı?

Eylül’de boşanan Demet Akalın ile Okan Kurt’un tatil için Paris’e gittiğini çiftin 4.5 yaşındaki kızları Hira deşifre etti.

Geçtiğimiz Eylül ayında 6 yıllık evliliklerini bitiren Demet Akalın ile Okan Kurt çiftinden sevindirici haber, küçük kızları Hira Kurt'tan geldi.

Hira Kurt, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, "Annem babam tatile gitti. Havaalanındalar bana oyuncak alınca gelecekler." dedi.

Kızının barıştıklarını ilan ettiğini gören Demet Akalın, "Patlatmış Hira'ya bak." dedi.

Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına telefonla bağlanan Okan Kurt, 'Barışmak için gittik Paris’e barıştık' dedi.

Hala barışmaya çalışıyorum. Elimden gelen bütün sürprizleri, jestleri yapamaya çalışıyorum. Paris’e de ‘hani orada daha rahat ederiz’ diye gittik. Basın ve arkadan çekmeye çalışan ablalar var, bir rahat bıraksalar her şey daha güzel olacak. Ama herkesten Allah razı olsun, herkes barışmamızı istiyor.

Çok zor dönemler geçirdik ailece ben onu çok seviyorum onun da beni sevdiğine inanıyorum orta yolu bulmaya çalışıyoruz.

Biz zaten yurtdışına gidip rahat hareket etmek istedik. Ama havaalanında ablalar çekmiş bizi… Biz onlara sıramızı vermiştik onlar bize gol attı. Barışmak için gittik Paris’e barıştık.

Kızım ilan etti zaten herkese barıştığımızı, çok şükür. Dört yaşında bir çocuğa ‘sen git odanda bunları söyle’ diyebilir misin? Biz normalde biraz daha geç gelecektik. Hira’yı özlediğimiz için erken döndük, yalnız kalmasın diye.

O da çok mutlu olmuş yurtdışına gittiğimize… Biz çocuğu aradık ‘babacım uyuma geleceğiz’ dedik. O da video çekmiş.Annesi havaalanından eve gelene kadar kahkaha attı. ‘Kızımız bombayı patlattı’ diye.

Hira, hatta ‘yurtdışına gitsinler, bir kardeş daha yapsınlar’ diyormuş. Ben eve gelip gidiyorum ama aynı evde kalmıyoruz inşallah o da olacak.