DEMET AKALIN: BEN ŞAKA YAPMIŞTIM!

Demet Akalın, Nişantaşı'nda magazin muhabirlerinin sorularını yanıtladı.

Modacısından çıkarken görüntülenen Demet Akalın, telefon ile hararetli bir şekilde birilerine ulaşmaya çalışıyordu. Akalın, “Teyzem çok hasta, ciğerleri iflas etmiş onun için uğraşıyorum, başka hastaneye nakil edebiliriz.” dedi. Geçen ay, Hadise'nin kişisel Instagram hesabında, “Mekanın sahibi geri geldi” notuyla paylaştığı fotoğraflar üzerine açıklamada bulunan Demet Akalın, “Her yerin sahibi olsun. Koca yok, yalnız uyuyor” demiş ve bir polemik başlatmıştı. Hadise de açıklama yapınca olay büyümüştü.

Konuyla ilgili sorulara gülen Demet Akalın, “Ben şaka yapmıştım, o cevap olarak sadece ‘Bekarlık Sultanlıktır’ dese olay kapanacaktı. Demek ki şaka anlayışımız kendisi ile aynı değilmiş” dedi.

“YORUMU SİZE BIRAKIYORUM”

Hadise’nin, “İyi ama onun da kocası yok. Onlar boşanmamış mıydı?” dediği iddia edilince sessizliğini bozarak, iddiayı çürütüp Akalın’a seviyeli şekilde cevap verdi. “Her zaman olduğu gibi şimdi de işime odaklıyım. Böylesine basit bir tartışmanın içinde olmam. Sanatçı duruşum, işime ve müzikseverlere saygımdan bu açıklamayı yapma gereği duydum” diyerek nokta koymuştu. Muhabirlerin Hadise’nin sosyal medyadan “Böyle basit bir tartışmanın içinde olmak istemiyorum” sözlerini hatırlatması üzerine gülümseyen Demet Akalın, “Basit dedi mi gerçekten? yorumu size bırakıyorum” diyerek tepki gösterdi.