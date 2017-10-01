'Demek ki Mossad ile bu yönetimin geçmişi bir ve beraberdi'

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Irak'ta gerçekleştirilen referanduma ilişkin "İsrail bayraklarıyla sokakta dolaşmak, bizleri ciddi manada üzmüştür.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzurum'da AK Parti'nin il danışma toplantısına katıldı. Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıdaki konuşmasında Erdoğan, Kuzey Irak'ta yapılan 'bağımsızlık referandumu'yla ilgili açıklamalarda bulundu.

Türkiye'ye doğrudan düşmanlık yapmayan ve saldırmayan Suriye ve Irak'taki hiçbir gruba ve kesime tavır alınmadığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Suriye'nin kuzeyinde oynanan oyunun, ülkemizi Ortadoğu coğrafyasından tümüyle tecrit etmenin yanında daha büyük darbeler için kuşatma projesi olduğunu çok iyi biliyoruz. Kuzey Irak'taki referandum oyununun da aynı projenin bir parçası olduğu çok açıktır. Biz ne Suriye'de ne de Irak'ta ülkemize doğrudan düşmanlık yapmayan, saldırmayan hiçbir gruba ve kesime tavır almadık. Tam tersine, elimizden gelen her türlü yardımı yaptık. Kuzey Irak Bölgesel Yönetimine, bu ülkeye yapılan ilk müdahaleden beri en büyük desteği Türkiye olarak biz verdik. Yeri geldi canlarını kurtarabilmeleri için yüz binlercesine sınırlarımızı açtık. Yeri geldi tüm kaynaklarının kesildiği anlarda elimizdeki imkanları, kendileriyle paylaştık. Yeri geldi maruz kaldıkları haksızlıklara karşı, dost olarak gördüğümüz ülkeleri karşımızı alma pahasına yanlarında durduk." diye konuştu.

"GEÇMİŞTE YAPTIKLARIMIZDAN ASLA PİŞMAN DEĞİLİZ"

Yapılanların karşısında, Kuzey Irak Bölgesel Yönetiminden hiçbir şey istenmediğini vurgulayan Erdoğan, "Tek beklentimiz, ülkemizin hassasiyet gösterdiği konularda bize saygı duymaları, bize rağmen adımlar atmamalarıydı. Irak'ın toprak bütünlüğüne sahip çıkmalarıydı. Orada Arap kardeşlerimizle Türkmen kardeşlerimizle bir olsunlar, beraber olsunlar; kendilerinden hep bunu istedik. Ama yapmadılar. Bizim devlet ve millet geleneğimizde zor duruma düşene tekme vurma anlayışı, yoktur; ama bunlar, vurdular. Geçmişte yaptıklarımızdan asla pişman değiliz; ama madem artık şartlar değişmiştir, bizim kendilerine eskiden beri her türlü desteği verdiğimiz Kuzey Irak Yerel Yönetimi, ülkemize rağmen bir adım atmıştır. Öyleyse bunun da bedelini ödeyecektir." dedi.

"KERKÜK'ÜN TARİHİNDE SİZ YOKSUNUZ"

Kuzey Irak'taki referandumu sadece İsrail'in desteklediğine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi: "Buradan bir kez daha ifade ediyorum. Bu meselenin, Kuzey Irak'taki Kürtlerin halklarıyla alakası yoktur. Zira İsrail bayraklarıyla sokakta dolaşmak, bizleri ciddi manada üzmüştür. Bu, bir şey gösteriyor. Demek ki Mossad ile bu yönetimin geçmişi bir ve beraberdi. Şimdi o da artık bütün ekranlara düştü. Ne yaptığınızın farkında mısınız? Tek İsrail destekliyor. İsrail'den başka destekleyen var mı? Yok. Mesele, Kuzey Irak'taki diğer kesimlerin, Arapların, Türkmenlerin, Ezidilerin, Süryanilerin bütün onların haklarıyla ilgilidir. Kuzey Irak yönetiminin kendi kafasına göre çizdiği haritadaki pek çok yerleşim yerinde ya Araplar ya Türkmenler ya da diğer gruplardan bazıları çoğunluktadır. Buraya uluslararası hukuk ne diyor biliyor musunuz? 'Tartışmalı bölgeler'. Kerkük, tartışmalı bölgedir; ama bunlar ne diyor? Bunlar diyor ki 'Kerkük bizim'. Sen ne diyorsun? Kerkük'ün tarihinde siz var mısınız? Yoksunuz"

"BAĞIMSIZLIK, BAŞKA BİR ŞEYDİR; MÜSTEKBİRLERİN OYUNCAĞI OLMAK, BAMBAŞKA BİR ŞEYDİR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti: "Şu anda biz, komşu ülkeler, İran, merkezi yönetim ve Suriye tarafı olmak üzere hepsiyle irtibat halinde buradaki olumsuz gelişmelere hazır olduğumuzu bildirdik. Kuzey Irak yönetiminin kendi kafasına göre çizdiği haritadaki pek çok yerleşim yerinde bu gelişmelere müsaade edemeyiz. Nüfus ve tapu binalarını yakarak, kendilerine tabi olmayanları baskıyla şiddetle adil ve hukuki olmayan yollarla göçe zorlayarak, oluşturulan bir iklimde yapılan referandumu bizim kabul edebilmemiz mümkün değildir. Irak'taki durum, kuzeyde parçalanmayı değil; tam tersine ülkenin birliğinin, beraberliğinin güçlendirilmesini gerekli kılmaktadır. Irak'ı ve Suriye'yi bölmek için her türlü oyunu sergileyen güçlerin, kendi ülkelerinde olağanüstü şartlarda elde edebildikleri birliği güçlendirmek amacıyla nasıl büyük bir gayret gösterdiklerini biliyoruz. Bağımsızlık, başka bir şeydir; müstekbirlerin oyuncağı olmak, bambaşka bir şeydir. Kuzey Irak'ta bağımsız bir devlet kurulmuyor. Tam tersine birileri tarafından keyifle deşilecek, sürekli kanayan yara açılıyor. Bu gerçeği görmezden gelmek, ne bize ne Irak'taki Kürt kardeşlerimize ne de diğer kesimlere hiçbir şey kazandırmaz."

MNG, KIŞ SPORLARINA YATIRIM YAPACAK



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyükşehir Belediyesinin yaptırdığı fuar alanı ile MNG'nin 160 bin metrekarelik kapalı alan ve 16 mağazanın bulunduğu, eski terminal binası yerine yaptırdığı AVM'nin açılış törenine katıldı. MNG Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Nazif Günal'a teşekkür etti. Palandöken Kayak Merkezine kardeş olarak 2011 Dünya Üniversiteler Kış Oyunları için yaptırılan Konaklı Kayak Merkezine Mehmet Nazif Günal'ın yatırım yapacağına işaret eden Erdoğan "Kış sporlarıyla ilgili Konaklı'da bir merkez yapmaya söz verdi" dedi. Bunun üzerine Günal oturduğu yerden ayağa kalkarak, "Emrederseniz olur" diye karşılık verince, Erdoğan "Hayırlı olsun" dedi.



'SİHA İLE PİKNİK YAPANLARI VURUYORLAR' İDDİASI



Büyükşehir Belediyesi'nin yaptırdığı fuar merkezinin Ortadoğu'nun en büyük tesisi olduğunu, 12 bin kişiyi ağırlama kapasitesi sahip bulunduğunu anlatan Erdoğan, önünde bulunduğu AVM'nin ülkemizin en büyük 5 alışveriş merkezinden biri olduğunu savundu. Ülkedeki üniversite sayısını 74'ten 184'e çıkardıkları ve 81 ile yaydıklarına hatırlatan Erdoğan, böylece üniversiteyi öğrencilerin ayağına götürdüklerini belirtti. İnsansız hava ve silahlı insansız hava araçları yaptıklarına dikkati çeken Erdoğan, bu konuda şunları söyledi:



"Ana muhalefetin başındaki ve yanındakiler Kandil'i arkasına alanlar ne diyor? 'Bu silahlı insansız hava araçlarıyla piknik yapanları vuruyorlar' diyor. Adamlar şu anda teröristlerin adını da piknik yapanlar koydular. Çıkıyor genel başkanı 'Ama onların yanında silah yoktu ki' diyor. Şimdi teröristin yanında silah yokmuş. Sayın Kılıçdaroğlu sen orada mıydın, oraya mı gittin? Her şeyiyle bas bas bağrıyor, ben buradayım diyor. Bütün çekimler yapılıyor, kameralarla yer tespitleri yapılıyor ve vuruyor. 'İnlerine gireceğiz' dedik mi? Şunu unutmasınlar 'Şehadete yürüyen bu gençlerimizin biz intikamını alacağız. Onların kanını yerde bırakmayacağız' dedik ya hangi batı ülkesine sığınacaklarsa varsın oraya sığınsınlar. Ama bu ülkede halkımın huzuruna asla müdahale edemeyecekler. Onlar polisime, askerime, korucuma asla bu tür yollarla kan kusturamayacaklar."



SAVUNMA SANAYİ



Türk, Kürt ayırımına asla düşmeyeceklerini vurgulayan Erdoğan, Kürtlere seslendi ve istismar edenlere kanmamalarını istedi. Kürtlerin oyuna gelmemelerini ifade eden Erdoğan, şöyle devam etti:



"Bize insansız hava aracı, silahlı insansız hava aracı vermediler. Ama şimdi onu biz yapar hale geldik. Kötü komşu ev sahibi yaparmış var ya aynen bizi teknolojide bu noktaya getirdiler. Kendi uçağımızı da yapacağız, kendi silahımızın envai çeşidini yapıyoruz. Kendi tankımızı yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Kıbrıs'ta da bize aynı numarayı yaptılar. Orada bize telsiz vermediler. Ama şimdi onlara ihtiyacımız yok. Biz yapıyoruz. teknolojide güçlü bir altyapı gerekiyor. Bu konularda hemen netice almak mümkün değil. Savunma seferberliğinin meyvelerini yeni yeni alıyoruz. Tanktan topa, uçaktan uyduya, tüfekten tabancaya olan ihtiyacımızı kimseye bağımlı olmadan üretmeyi hedefliyoruz. Çok ciddi mesafe katettik. Şu halimizde bile terörle mücadelemizi kimseye muhtaç olmadan sürdürecek noktadayız."



"2053'Ü SİZ GÖRECEKSİNİZ"



Gençlere seslenirken Erdoğan "Ben 2053'ü göremiyeceğim ama size öyle temeller atacağız ki inşallah 2053'ü göreceksiniz, 2071'i de göreceksiniz. 2053 Türkiyesi'ni beraber inşa etmeye var mıyız? İşte öyle bir Türkiye kuralım onun için çok çalışacağız, gayret edeceğiz" dedi.



Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet ilkelerinin unutulmamasını isteyen Erdoğan, yabancı güçlerin sadece Türkiye'den rahatsızlık duyduğunu anlattı. Kuzey Irak yönetimine hiç bir karşılık beklemeden kardeşlik, komşuluk hukuku gereği destek verdiklerini anlatan Erdoğan, hiç kimsenin kökeniyle, diniyle, meşrebiyle ilgilenmediklerini belirtti. Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı:



"Bu FETO denilen adam ümmeti parçaladı maalesef. Fakat şu anda nerede Amerika'da. Amerika'da beyler gibi yaşıyor. Buradan kaçanların bir kısmı da dünyanın değişik yerlerinde sığınacak delik arıyorlar. Nereye kaçarsanız kaçın biz de sizi kovalayacağız. Şu anda bütün imkanlarımızla dünyadaki lider ve hükümet başkanlarıyla bunları konuşuyoruz. Bir çok yerde okulları yurtları kapatılmaya başlandı. Kararlıyız üstüne üstüne gidiyoruz ve bu milleti parçalayanlara bedelini ağır ödeteceğiz."



Erdoğan konuşmasından sonra MNG AVM ile Büyükşehir Belediyesinin yaptırdığı fuar alanının açılış kurdelesini kesti. Erdoğan, davetlilerle birlikte yeni yapılan tesisleri gezdi.