Demba Ba sahalara ne zaman dönüyor?

Spor Toto Süper Lig'de 22. haftada Galatasaray'ı Türk Telekom Arena'da 1-0 mağlup ederek şampiyonulk yolunda bir adım daha atan Beşiktaş'ta, sakatlığı süren golcü futbolcu Demba Ba, sahalara dönüş tarihi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş ile sözleşme imzaladıktan sonra tedavi için Amerika Birleşik Devletleri'ne giden Demba Ba, dönüşte özel açıklamalar yaptı.

Demba Ba İstanbul dönüşü kendini iyi hissettiğini vurgularken, Galatasaray galibiyeti için de "Arkadaşlarım harika iş çıkarıyorlar. Böyle devam edersek hiç şüphem yok ki şampiyon oluruz" dedi.

DEMBA BA NE ZAMAN SAHALARA DÖNECEK?

Sakatlığıyla ilgili olarak, "İyiyim, çok iyiyim. Bu yüzden geri döndüm" diyen Senegalli golcü, "Ne zaman sahalara döneceksin?" sorusuna, "Bilmiyorum. Önce kulübe gidip yetkililerle görüşmem gerekiyor. Ondan sonra bir karar vereceğiz. Ama kendimi iyi hissediyordum" yanıtını verdi.

'BÖYLE OYNAMAYA DEVAM EDERSEK...'

Beşiktaş'ın Galatasaray galibiyeti için "Mükemmeldi" yorumu Demba Ba, "İnanılmaz. Arkadaşlarım harika iş çıkarıyorlar" ifadelerini kullandı.

Şampiyonluk için de umutlu konuşan golcü futbolcu, "Yarış hala birbirine yakın. Daha yolumuz var ve işimiz zor. Başakşehir de hala yarışın içinde. Arkadaşlarım harika iş çıkarıyorlar. Böyle oynamaya devam edersek hiç şüphem yok ki; şampiyon oluruz" diye konuştu.