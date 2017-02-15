  • BIST 88.276
  • Altın 143,827
  • Dolar 3,6466
  • Euro 3,8492
  • İstanbul 3 °C
  • Ankara -2 °C
SON DAKİKAALTIN FİYATLARINDAKİ YÜKSELİŞ SÜRÜYOR

Dekolte kurbanı!

»
Dekolte kurbanı!
Eski Pussycat Dolls grubu üyesi Nicole Scherzinger, dekoltesiyle olay yarattı.

Eski Pussycat Dolls grubu üyesi Nicole Scherzinger, Pre-Grammy Gala'da giydiği transparan elbiseyle olay yarattı. 38 yaşındaki şarkıcı abartılı elbisesiyle fazlasıyla rüküştü.

Etiketler: , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gökçe Bahadır nikah masası yolunda!11 Şubat 2017 Cumartesi 14:52
  • Esra Sönmezer: "İdo ile arkadaşız!"11 Şubat 2017 Cumartesi 14:50
  • Aşk pozu!11 Şubat 2017 Cumartesi 14:45
  • Erkan Petekkaya'dan sürpriz Nurgül Yeşilçay hamlesi!11 Şubat 2017 Cumartesi 14:40
  • Meltem Cumbul: 3 yaşından küçük çocuklar sette çalıştırılmamalı!11 Şubat 2017 Cumartesi 14:38
  • O haberler Başak Dizer'i isyan ettirdi!11 Şubat 2017 Cumartesi 14:32
  • Şahan Gökbakar'dan 'Recep İvedik' itirafı: Manipüle edilmek istendi!11 Şubat 2017 Cumartesi 14:31
  • Ayrılık Ebru'ya yaramadı11 Şubat 2017 Cumartesi 14:05
  • Playboy'un seçtiği Instagram güzelleri11 Şubat 2017 Cumartesi 13:43
  • Cesed ile dans!11 Şubat 2017 Cumartesi 13:07
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim