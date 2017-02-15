Dekolte kurbanı!

Eski Pussycat Dolls grubu üyesi Nicole Scherzinger, Pre-Grammy Gala'da giydiği transparan elbiseyle olay yarattı. 38 yaşındaki şarkıcı abartılı elbisesiyle fazlasıyla rüküştü.
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Etiketler: Pussycat Dolls, Nicole Scherzinger, Pre-Grammy Gala
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