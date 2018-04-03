  • BIST 114.448
  • Altın 170,927
  • Dolar 3,9730
  • Euro 4,8983
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKAMart ayı enflasyon oranları açıklandı!

Dehşet Evinin Ayrıntıları Ortaya Çıkıyor!

»
Dehşet Evinin Ayrıntıları Ortaya Çıkıyor!
İstanbul Bahçelievler’de 21 yaşındaki Pakistan uyruklu Malik R.Z. kendisi gibi Pakistan’dan gelenlerle birlikte yaşadığı evde tecavüze ve tacize uğradığı iddiasıyla şikâyetçi oldu.

İddianamede her ne kadar hepsinin tecavüz ettiği yazılsa da sadece 9’u için cinsel saldırı suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istendi. Hürriyet’e konuşan Malik, “Bana en az 50 kere tecavüz ettiler” dedi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nda hazırlanan iddianameye göre olay şöyle gerçekleşti: Pakistanlı Malik R.Z., kendisi gibi Pakistan uyruklu ve akrabalığı olan 18 erkekle beraber yaşıyordu. Geçimini kâğıt toplayarak sağlayan Malik, geçen mart ayının ilk haftası evinde duş aldığı sırada şüphelilerden Vakkas Y., Mubin H. ve Adiş A. çıplak görüntülerini çekti. Daha sonra bu görüntüleri diğer şüphelilerle de paylaştılar. Elindeki görüntüleri kullanmak isteyen Vakkas Y., Malik R. Z.’ye kendisiyle birlikte olmak istediğini söyledi. Malik teklifi kabul etmeyince söz konusu görüntüleri internet ortamında yayacağını söyleyerek tehdit etti. Vakkas’ın söylediklerinden korkan Malik R.Z., tecavüze itiraz edemedi.

‘BANA EN AZ 50 KERE TECAVÜZ ETTİLER’

Yaşanan olay diğer şüphelilerin kulağına da gitti. Malik’in iddiasına göre sırayla kendisini ölümle ve dövmekle tehdit edip sırayla genç adama tecavüz ettiler. Hürriyet’e konuşan Malik, “Bana en az 50 kere tecavüz ettiler” dedi.  Soruşturmayı tamamlayan cumhuriyet savcısı tüm sanıkların tecavüzü anlatmasına rağmen sadece 9 kişi hakkında ‘nitelikli cinsel saldırı’ suçundan 12 yıl hapis cezası istedi.

Diğer 7 kişi hakkında ‘basit yaralama’ suçundan 4 aydan 1 yıla, 3 sanık hakkında ‘özel hayatın gizliliğini ihlal’ suçundan 2 yıldan 9 yıla, 1 sanık hakkında ‘şantaj’ suçundan 1 yıldan 3 yıla ve 18 sanığın tümü hakkında ‘birden fazla kişi ile tehdit’ suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istendi.

Etiketler: , , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • İntihara kalkışan üniversiteli Alara hayatını kaybetti30 Mart 2018 Cuma 15:25
  • Siirt’te hain saldırı!30 Mart 2018 Cuma 15:21
  • Doğan Medya'nın Demirören Holding'e satışı iptal mi edildi?30 Mart 2018 Cuma 15:17
  • Kelebekler filmine övgü yağdı.30 Mart 2018 Cuma 15:15
  • tosundan porno!30 Mart 2018 Cuma 15:12
  • Facebook yönetimi sosyal ağdaki güvenlik önlemlerini sıkılaştırdı30 Mart 2018 Cuma 13:36
  • Cemaat Yurdunda Sır Ölüm29 Mart 2018 Perşembe 11:53
  • Afrin'de yaralanan asker şehit oldu!29 Mart 2018 Perşembe 11:25
  • Minibüs, kırmızı ışıkta bekleyen TIR'a çarptı: 13 yaralı29 Mart 2018 Perşembe 11:23
  • İstanbul'da uyuşturucu operasyonu29 Mart 2018 Perşembe 11:19
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim