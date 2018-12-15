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"Değiştirmeyi Unuttum"

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"Değiştirmeyi Unuttum"
Ankara’dan Konya’ya hareket eden yüksek hızlı tren kazasında görevlinin ihmali olduğu ortaya çıktı.

Ankara’dan Konya’ya hareket eden yüksek hızlı tren (YHT) ile kılavuz trenin çarpıştığı kaza sonrası gözaltına alınanların sorguları devam ederken kazanın nedenine ilişkin ipuçları elde edildi.

Makas değiştirmekte görevli olan Osman Y.'nin makası değiştirmeyi unutması nedeniyle  1. hatta gitmesi gereken YHT’nin 2. hatta yönlendirildiği ve çarpışmanın bu yüzden olduğu öğrenildi.

Osman Y.’nin ifadesinde, “Gara gelen bir treni makas değiştirip ikinci hatta almıştım. YHT hareket ettiğinde makası tekrar değiştirip onu 1. hatta almam gerekirdi. Makas değiştirmeyi unutmuş olabilirim, unuttuğumu düşünüyorum. YHT’yi 1. hatta almam gerekirken makas değiştirmeyi unuttuğum için o 2. hatta devam etti. Kaza olunca fark ettim makas değiştirmediğimi” dediği öğrenildi.

Emniyet birimlerinden edinilen bilgiye göre, makas görevlisi Osman Y., bir ay önce geçici görevle Ankara’ya geldi. 

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