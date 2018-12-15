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Değiştirmekten sıkılınca sildirdi

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Değiştirmekten sıkılınca sildirdi
Ünlü şarkıcı Cheryl soyadını değiştirmekten sıkılınca sildirdi.

Yaşadığı başarısız evliliklerin ardından her seferinde soyadını değiştirmekten bıkan ünlü şarkıcı artık sadece adıyla anılmak istediğini söyledi.

Girls Aloud adlı müzik grubuyla adını duyuran Cheryl, önceki akşam katıldığı bir davetten çıkarken objektiflere takıldı. 

Kariyerinin ilk yıllarında tam adı Cheryl Tweedy'yi kullanan şarkıcı daha sonra futbolcu Ashley Cole ile evlendi ve onun soyadını kullanmayı tercih etti.

Cole kendisini aldatınca boşanan Cheryl, soyadını da değiştirdi. İkinci evliliğini Jean Bernard Fernandez Versini ile yapan şarkıcı yine eşinin soyadını kullanmayı tercih etti. Bu evliliğini de sürdüremeyen güzel şarkıcı kariyer alanında artık sadece adıyla anılmak istediğini açıkladı.

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