"Değerlendiririz" Açıklamasına Sert Tepki

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun "Esad'ı değerlendiririz" sözlerine Erdoğan'dan tepki geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mevlana'yı anmaprogramı kapsamında düzenlenen 'Şeb-i Arus' töreninde konuşma yaptı.

Konuşmasında Mevlüt Çavuşoğlu'nun "Demokratik bir seçimi kazanırsa, Esad ile çalışmayı değerlendiririz" sözüne de yer veren Erdoğan, "Her gün yeni canlar almaya devam ediyor" diyerek sert çıktı.

Erdoğan, "1 milyon Müslümanın katledildiği Suriye'de, hala Suriye'nin başındaki zat, yerini korumanın mücadelesini veriyor. Birileri de onun yerini korumasına destek veriyor" sözleriyle Esad'a yüklendi.