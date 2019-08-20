  • BIST 96.032
  • Altın 277,606
  • Dolar 5,7400
  • Euro 6,3658
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKAAKDENİZ'DE DEPREM!

DEĞERİ DUDAK UÇUKLATTI!

»
DEĞERİ DUDAK UÇUKLATTI!
Malatya'nın Darende ilçesinde, jandarma, 5 milyon dolar değerinde olduğu bildirilen, ceylan derisi üzerine İbranice yazılmış 5 bin yıllık kitap ele geçirdi. 3 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Araştırmaların sonunda da tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları belirlenen şüphelilerin evine baskın düzenledi. Baskında isimleri açıklanmayan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Evde 5 bin yıllık olduğu belirlenen, ceylan derisi üzerine İbranice yazılar ile hayvan figürlerinin bulunduğu kitap ele geçirildi. Jandarma kitabın, 5 milyon dolar değerinde olduğunu bildirdi.  

Gözaltına alınan 3 şüphelinin sorgusu İlçe Jandarma Komutanlığı'nda devam ediyor.
Kaynak: DHA

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • ALEYNA YİNE ŞIMARDI!20 Ağustos 2019 Salı 16:45
  • SEVİŞME SAHNELERİ OLAY OLDU20 Ağustos 2019 Salı 16:42
  • HERKES HADDİNİ BİLECEK!20 Ağustos 2019 Salı 16:24
  • CİNSEL İSTEKSİZLİKTEN KANSERE KADAR HER ŞEYE FAYDASI VAR20 Ağustos 2019 Salı 16:17
  • ÇAVUŞOĞLU'NDAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR20 Ağustos 2019 Salı 15:56
  • VOLKAN'IN YENŞ TAKIMI BELLİ OLDU20 Ağustos 2019 Salı 15:52
  • PAYLAŞIMLARI YÜREK HOPLATTI!20 Ağustos 2019 Salı 15:48
  • MEDYA A.Ş'DE DEPREM!20 Ağustos 2019 Salı 15:45
  • DOLARDA BAYRAM BİTTİ20 Ağustos 2019 Salı 15:39
  • SÜREKLİ KENDİ REKLAMINI YAPIYOR20 Ağustos 2019 Salı 15:33
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim