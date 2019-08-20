DEĞERİ DUDAK UÇUKLATTI!

Malatya'nın Darende ilçesinde, jandarma, 5 milyon dolar değerinde olduğu bildirilen, ceylan derisi üzerine İbranice yazılmış 5 bin yıllık kitap ele geçirdi. 3 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Araştırmaların sonunda da tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları belirlenen şüphelilerin evine baskın düzenledi. Baskında isimleri açıklanmayan 3 şüpheli gözaltına alındı. Evde 5 bin yıllık olduğu belirlenen, ceylan derisi üzerine İbranice yazılar ile hayvan figürlerinin bulunduğu kitap ele geçirildi. Jandarma kitabın, 5 milyon dolar değerinde olduğunu bildirdi. Gözaltına alınan 3 şüphelinin sorgusu İlçe Jandarma Komutanlığı'nda devam ediyor.

Kaynak: DHA