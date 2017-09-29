DEFNE SAMYELİ'NİN YENİ AŞKI BOMBA İSİM ÇIKTI

Kızları Derin ile Deren'in babası mimar Eren Talu'dan 2011'de boşandıktan sonra nişanlandığı Prof. Dr. Emre Alkin'le bu yılın başında yollarını ayıran Defne Samyeli, iddiaya göre Ali Sunal’la aşk yaşamaya başladı.

Takvim'in haberine yakın dostları aracılığıyla tanışan Defne Samyeli ve Ali Sunal’ın 1 aydır gizli gizli görüştüğü konuşuluyor.

Daha önce birbirlerini sosyal medyada takip etmeyen Defne Samyeli ile Ali Sunal, takipleşmeye de başladı.

Güzel oyuncu, geçen gün 40 yaşına giren Ali Sunal için 'La Scarpetta' adlı mekanda düzenlenen sürpriz doğum günü partisine de katıldı.Şimdilik birbirlerini tanıma aşamasında oldukları konuşulan ikiliden Defne Samyeli, yaş günü partisinde çekilen kareleri de "İyi ki doğmuşsun. Hep beraber nice mutlu senelere. Hayat pijama rahatlığında olsun" notuyla paylaştı.

Ali Sunal'ın 2 çocuk annesi Defne Samyeli'yi aşka ikna etmek için jest üstüne jest yaptığı da konuşulanlar arasında...