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DEFNE SAMYELİ'NDEN SÜRPRİZ ATAK!

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DEFNE SAMYELİ'NDEN SÜRPRİZ ATAK!
Yaklaşık 1,5 yıldır birlikte olduğu Cem Yılmaz ile yollarını ekim ayında ayıran Defne Samyeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla müjdeyi verdi.

Son dönemde güzel sesi ve şarkıcı kimliğiyle ön plana çıkan Defne Samyeli, çeşitli mekanlarda sahne almaya devam ediyor. Bu durumu bir tık ileri taşımak isteyen Samyeli, single çıkaracağının haberini verdi.

Prodüktör Samsun Demir ile çekilmiş fotoğraf karesini takipçileriyle paylaşan Defne Samyeli bu kareye, "Aylardır sabırsızlanıyordum sizlerle paylaşmak için, ayrıntılar daha sonra” notunu düştü.

Samyeli'nin single çalışması, Aralık ayında dinleyicilerin beğenisine sunulacak.

Bu  arada, DMC müziğin genel müdürü Samsun Demir, sansasyonel kadınları kaparak onlar üzerinden iyi para kazandığı öne sürüldü. Bu kadınlara seni daha ileri taşıyacağım diyerek onlardan para aldığı söyleniyor. Sansasyonel kadınlar ise bu parayı gönül rahatlığıyla veriyor. Çünkü ilk olarak albüm kapağındaki fotoğraflar için Nihat Odabaşına gidiliyor. Daha sonra iyi yönetmenlerle klip çekimleri, kostümler derken sansasyonel kadınlar bir anda kendilerini ayrı bir dünyada görüyor.

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DEFNE SAMYELİ'NDEN SÜRPRİZ ATAK!

Şarkıcılığın yanı sıra oyunculuk alanında da adından sıkça bahsettiren Defne Samyeli, iki yeteneğini sürpriz bir çalışmada birleştirecek.

Güzel yıldız, her fırsatta ‘Hayallerimi süslüyor’ dediği bir müzikalde yer almaya hazırlanıyor.

Zorlu’da sergilenecek olan projesi için Samyeli, dans dersleri almaya başladı. Akşam Gazetesi'nin haberine göre yazın Bodrum’da sahne alacak olan Samyeli’ne müzikalde 10 dansçı ve kendi orkestrası eşlik edecek.

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