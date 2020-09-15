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Defne Samyeli'den kıyafet eleştirilerine yanıt: Başörtüsü döneminden...

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Defne Samyeli'den kıyafet eleştirilerine yanıt: Başörtüsü döneminden...
Armağan Çağlayan'ın sorularına yanıt veren Defne Samyeli; hayatıyla ilgili samimi açıklamalar yaptı. Samyeli kendisinin ve kızlarının kıyafetleriyle ilgili yapılan eleştirilere cevap verdi.

 

Armağan Çağlayan'ın YouTube'daki programına katılarak samimi açıklamalarda bulunan Defne Samyeli hayatına dair bilinmeyenleri ilk kez anlattı. Samyeli, kızları üzerinden yapılan eleştirilere de bu programda yanıt verdi.

Armağan Çağlayan'ın sosyal medyadaki "Yanında annesi var, şu giydiği kıyafete bak" ifadelerini hatırlatması üzerine konuşan Defne Samyeli, şunları söyledi:

 

ÇİROZ GİBİ DENİLDİĞİ ZAMAN...

"Ne demek bu. İnsanlar, sizde gördükleri bir şeyleri kendi filtrelerinden geçirdikleri bir algıyla reaksiyon veriyorlar. Mesela, siz bana bakıp; a ne güzel bir insan da diyebilirsiniz. Bu sizinle ilgili bir şey. Sosyal medya bunun çok ciddi bir projeksiyon alanı oldu. Diyelim, fotoğraf paylaşıyoruz. Ne kadar zayıf, çirkin, çiroz gibi denilirse... Evet ben zayıf birisiyim. Ama çirkin, çiroz gibi denildiği zaman, bu benim çiroz gibi olduğum anlamına gelmiyor. Karşımdaki kişinin kilo problemi olduğu anlamına geliyor. Ben oradan anlıyorum. Yaşla ilgili gönderme yapılıyorsa karşımdaki kişinin yaşla ilgili problemi olduğunu anlıyorum.

AYŞE'Yİ FATMA'YI MUTLU ETMEK İÇİN DEVAM EDEMEM

Yaş diye bir şey yok ki. Ben bu olabiliyorsam, herkes olabilir. Ben buysam, giyindiğimle yaptığımla, ben bu olmaya devam edeceğim. Benim için devam edeceğim. Ayşe'yi Fatma'yı Mehmet Bey'i mutlu etmek için devam edemem.

 

Çocuklarımın yanında ne giydiğimi konusu mu... Niye böyle bir şeyim olsun ki? Ya da çocuklarımın ne giydiğine ben niye karışayım ki? Neden karışayım. İnsanın kılık kıyafeti nasıl seçmesi gerektiği konusu, çok bireysel bir husustur.

BAŞÖRTÜSÜ DÖNEMİNDEN BUGÜNE...
Bizim ülkemizde de çok kanayan bir yaradır. Başörtüsü konusu döneminden bugüne, değişik şekillerde herkes kendi alanında toplumun diğer üyelerini rahatsız etmeden istediğini giymekte özgür olmalıdır. Bundan dolayı bana ne diyebilirler. Benim giydiği her şey çok normal.

ERKEK KARDEŞİM MAÇO HAVALARA GİRMİŞTİ

Erkek kardeşim, vakti zamnında babamı kaybedince böyle bir maço havalara girmişti. Anne bak, bu Defne nasıl mayolar giyiyor diye.. Giyerim. Buna engel olacak bir erkek kardeş nasıl olabiliyor. Sanki kendi bedeninizle barış içinde olmak suçmuş gibi davranan bir güruh var."

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