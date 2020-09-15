Defne Samyeli'den kıyafet eleştirilerine yanıt: Başörtüsü döneminden...

ÇİROZ GİBİ DENİLDİĞİ ZAMAN...



"Ne demek bu. İnsanlar, sizde gördükleri bir şeyleri kendi filtrelerinden geçirdikleri bir algıyla reaksiyon veriyorlar. Mesela, siz bana bakıp; a ne güzel bir insan da diyebilirsiniz. Bu sizinle ilgili bir şey. Sosyal medya bunun çok ciddi bir projeksiyon alanı oldu. Diyelim, fotoğraf paylaşıyoruz. Ne kadar zayıf, çirkin, çiroz gibi denilirse... Evet ben zayıf birisiyim. Ama çirkin, çiroz gibi denildiği zaman, bu benim çiroz gibi olduğum anlamına gelmiyor. Karşımdaki kişinin kilo problemi olduğu anlamına geliyor. Ben oradan anlıyorum. Yaşla ilgili gönderme yapılıyorsa karşımdaki kişinin yaşla ilgili problemi olduğunu anlıyorum.

AYŞE'Yİ FATMA'YI MUTLU ETMEK İÇİN DEVAM EDEMEM



Yaş diye bir şey yok ki. Ben bu olabiliyorsam, herkes olabilir. Ben buysam, giyindiğimle yaptığımla, ben bu olmaya devam edeceğim. Benim için devam edeceğim. Ayşe'yi Fatma'yı Mehmet Bey'i mutlu etmek için devam edemem.