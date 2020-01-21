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Defne Samyeli'den ''Evlilik Doğru Bir Şeydir.''

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Defne Samyeli'den ''Evlilik Doğru Bir Şeydir.''
Önceki akşam Necip Memili ile Didem Dayıcıoğlu'nun nikah törenine katılan Defne Samyeli çıkışta magazin muhabirlerinin sorularını yanıtladı. Güzel sunucu evliliğe yeşil ışık yaktı.

Defne Samyeli, yakın arkadaşının düğününe katılıp nikah şahitliği yapan Samyeli, çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Evliliğin doğru ve iyi olduğunu söyledi. 

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