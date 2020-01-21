Defne Samyeli, yakın arkadaşının düğününe katılıp nikah şahitliği yapan Samyeli, çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Evliliğin doğru ve iyi olduğunu söyledi.
- BIST 123.511
- Altın 295,334
- Dolar 5,9277
- Euro 6,5868
- İstanbul 4 °C
- Ankara 1 °C
- Hangi Ünlü Sanatçı Domuz Gribine Yakalandı?
- Tarkan'ın İmar Dosyasına Ne Oldu?
- Ünlü Model Kimden Ders Almak İstiyor?
- Rüzgar Çıktı Frikik Verdi
- Diziye Fetö Soruşturması
- Defne Samyeli'den ''Evlilik Doğru Bir Şeydir.''
- Türkiye'ye Siber Saldırı Oldu
- Trump'ı Öldürene 3 Milyon Dolar Veren Kim?
- 444 Kiloluk Pakistanlu Evlenmek İçin Kadın Arıyor
- Orhan Kemal'in Evi Yıkılacak
- Ukrayna Uçağı İki Füzeyle Vurulmuş
- İvana'nın Jakuzi Keyfi
- ''Umarım o elbiseyi Brad Pitt çıkarmıştır.''
- Yeni Virüs Can Alıyor
- Hakimin Cezadan Ağır Sözleri
Defne Samyeli'den ''Evlilik Doğru Bir Şeydir.''
Önceki akşam Necip Memili ile Didem Dayıcıoğlu'nun nikah törenine katılan Defne Samyeli çıkışta magazin muhabirlerinin sorularını yanıtladı. Güzel sunucu evliliğe yeşil ışık yaktı.
Etiketler: Defne Samyeli, Didem Dayıcıoğlu, Necip Memilli
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Hangi Ünlü Sanatçı Domuz Gribine Yakalandı?Ünlü sanatçı Nilüfer'in 1 haftadır domuz gribi nedeniyle hastanede olduğu öğrenildi. Pop müziğin usta ismi Nilüfer, Nişantaşı’ndaki Amerikan Hastanesi’nde tedavi görüyor.
Tarkan'ın İmar Dosyasına Ne Oldu?Ünlü şarkıcı Tarkan'ın, İBB'deki imar dosyası, 6'ncı kez Meclis'e geldi. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun uygun görmeyip raporunu bu yönde hazırladığı imar değişikliği teklifi, oylama sırası geldiğinde İmar Komisyonu tarafından geri çekildi.
Ünlü Model Kimden Ders Almak İstiyor?Ünlü manken Barbara Palvin, uzun süredir Amerika'da yaşayan ve uluslararası yarışmalarda birçok ödül alan Türk sporcu Umut Süleyman Altınpa'dan eğitim almak istiyor.
Rüzgar Çıktı Frikik VerdiDün akşam dünyaevine giren Çukur dizisinin oyuncusu Necip Memili'nin nikahına sevgilisi Aras Bulut İynemli ile katılan oyuncu Bige Önal, rüzgarın azizliğine uğradı. Rüzgarda eteği havalanan Önal, frikik vermekten kurtulamadı.
Defne Samyeli'den ''Evlilik Doğru Bir Şeydir.''Önceki akşam Necip Memili ile Didem Dayıcıoğlu'nun nikah törenine katılan Defne Samyeli çıkışta magazin muhabirlerinin sorularını yanıtladı. Güzel sunucu evliliğe yeşil ışık yaktı.
VİDEO GALERİ
- 16:55 - Hangi Ünlü Sanatçı Domuz Gribine Yakalandı?
- 16:47 - Tarkan'ın İmar Dosyasına Ne Oldu?
- 16:27 - Ünlü Model Kimden Ders Almak İstiyor?
- 16:20 - Rüzgar Çıktı Frikik Verdi
- 16:15 - Diziye Fetö Soruşturması
- 16:07 - Defne Samyeli'den ''Evlilik Doğru Bir Şeydir.''
- 15:55 - Türkiye'ye Siber Saldırı Oldu
- 15:51 - Trump'ı Öldürene 3 Milyon Dolar Veren Kim?
- 15:45 - 444 Kiloluk Pakistanlu Evlenmek İçin Kadın Arıyor
- 12:07 - Orhan Kemal'in Evi Yıkılacak
- 12:05 - Ukrayna Uçağı İki Füzeyle Vurulmuş
- 12:02 - İvana'nın Jakuzi Keyfi
- 11:59 - ''Umarım o elbiseyi Brad Pitt çıkarmıştır.''
- 11:57 - Yeni Virüs Can Alıyor
- 11:53 - Hakimin Cezadan Ağır Sözleri
Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim
Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim