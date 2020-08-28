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Defne Samyeli paylaşımı çok beğenildi

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Defne Samyeli paylaşımı çok beğenildi
Geçtiğimiz yaz Cem Yılmaz’la ilişkisi çok konuşulan Defne Samyeli bu yaza da sosyal medya paylaşımlarıyla damga vurdu.

Sosyal medya hesabından paylaştığı çarpıcı paylaşımları ses getirdi. Samyeli’nin sosyal medya sayfasından yaptığı son paylaşım, kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla gündemde kalmayı başaran Defne Samyeli, bunlara bir yenisini daha ekledi.

Şu sıralar tatil yapan 48 yaşındaki Samyeli, Instagram hesabından bikinili pozlarını paylaştı.

FİZİĞİYLE DİKKAT ÇEKTİ

Defne Samyeli’nin söz konusu paylaşımına binlerce beğeni gelirken, Samyeli 48 yaşında olmasına rağmen kusursuz fiziğiyle gençlere taş çıkarttı.

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