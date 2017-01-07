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Defne Samyeli ile Emre Alkin ayrıldı

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Defne Samyeli ile Emre Alkin ayrıldı
Eski manken ve sunucu Defne Samyeli, 2013 yılından beri aşk yaşadığı Prof. Dr. Emre Alkin ile yollarını ayırdı.

Defne Samyeli, kızları Deren ve Derin'in babası Eren Talu'dan 2011'de boşandıktan bir yıl sonra Prof. Dr. Emre Alkin ile aşk yaşamaya başlamış ve ilişkilerinin birinci yılında nişan yüzüğünü takarak evliliğe adım atmıştı. 

DOSTÇA AYRILDILAR

Evlenecekleri gözüyle bakılan çiftten kötü haber geldi. Eylül ayında oyunculuk eğitimi almak için gittiği Amerika'dan yeni gelen 43 yaşındaki Samyeli, Prof. Dr. Emre Alkin ile yollarını dostça ayrıdı. Ayrılığın nedeni ise gelecek planlarının ayrı olması.

BİRBİRLERİNİ SİLMEDİLER

Ünlü çift, ayrılığın ardından sosyal medyadan birbirlerini takip etmekten vazgeçmedi. Alkin'in, Samyeli için yazdığı "Senin bir gülüşünü, bir bakışını kaçırmak istemem. Dünya bir yana, sen bir yana. Seni keşfetmeye devam edeceğim. Böyle geçecek ömür" şeklindeki aşk dolu paylaşımlarını silmedi.

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