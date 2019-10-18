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DEFNE SAMYELİ EŞYALARINI ALIP KENDİ EVİNE TAŞINDI!

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DEFNE SAMYELİ EŞYALARINI ALIP KENDİ EVİNE TAŞINDI!
Cem Yılmaz ile Nisan 2018’den bu yana aşk yaşadığı Defne Samyeli’nin ayrıldığı dedikodusu magazin gündemine bomba gibi düştü! İşte bu ayrılıkla ilgili konuşulanlar.

Posta Gazetesi'nden Müge Dağıstanlı'nın haberine göre Cem Yılmaz son verdiği bir röportajda Defne Samyeli ile olan ilişkisi için, “Defne şahane bir insan. Çok iyi anlaştığım biriyle çok olgun bir birliktelik yaşıyorum. Muhabbetimiz çok değerli. Bizi kıymetli kılan şey benim onu, onun beni beğenmesi değil. İkimiz birlikteyken kendimizi ne kadar iyi hissettiğimiz.” diye konuşmuştu.

İŞTE AYRILIKLA İLGİLİ DEDİKODULAR

1- Defne Samyeli, Cem Yılmaz’ın ‘Kaçamak’ ve ‘2 Arada’nın Zorlu PSM’deki galasına katılmadı. Oysaki 1.5 yıllık sevgilisini hiçbir festival ve galada yalnız bırakmamıştı. Samyeli, Cem Yılmaz’ın  vizyona girecek filmiyle ilgili Instagram’da hiçbir paylaşım da yapmadı.

2- Cem Yılmaz galada “Defne Hanım nerede?” sorusuyla karşılaştı, cevap vermedi. İki gün önce Levent’teki evine girerken, önceki gün de Zorlu AVM’de alışveriş yaparken kendisine yine aynı sorular yöneltildi. Yüzü asılan Yılmaz sessiz kaldı.

3- Defne Samyeli de “Ayrıldınız mı?” sorusuna cevap vermiyor.

4- Cem Yılmaz’ın galada yanında eski eşi Ahu Yağtu vardı. Yılmaz ne zaman bir sevgilisinden ayrılsa, kendisine 6 yıl önce boşandığı Ahu Yağtu eşlik ediyor.

5- Çiftin 2 ay önce de ayrıldıkları iddia edilmişti. Ancak Cem Yılmaz söylentiyi “Delirdiniz galiba” diyerek yalanlamıştı.

Öte yandan TV8'de ekrana gelen "Gel Konuşalım" programından Eylem İpek Şafak'ın özel haberine göre aşk kesin olarak bitti ve komedyen Cem Yılmaz ile Levent'te birlikte yaşayan Defne Samyeli eşyalarını alıp Göktürk'te bulunan kendi evine taşındı. Barışma ihtimalleri çok düşük ve şu anda birbirilerine karşı oldukça kırgınlar.

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