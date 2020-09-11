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DEFNE SAMYELİ ÇOCUKKEN KİMİN ÖLDÜRMEK İSTEMİŞ

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DEFNE SAMYELİ ÇOCUKKEN KİMİN ÖLDÜRMEK İSTEMİŞ
Muhabirliğe başlama serüveninden bahseden güzel yıldız Defne Samyeli, "Affetmeyeceğiniz biri var mı?" sorusuna verdiği cevapla dikkat çekti.
 
Defne Samyeli verdiği yanıtla şok etti!
YouTube'da Armağan Çağlayan'ın sorularına içtenlikle yanıt veren ve her daim sakinliğiyle bilinen Defne Samyeli, 
"Affetmeyeceğiniz biri var mı?" sorusuna "Çocukluğumdan keşke ölse dediğim bir kötü kişi vardı. Hatta sırf onun için hiç iz bırakmadan bir insan nasıl öldürülür diye araştırmıştım. Onun çok kötü biri olduğunu ve bu dünyada olmaması gerektiğini düşünmüştüm. Benim kendi çapımdaki adalet anlayışımdı o zaman... Demek ki hepimizin alt kimliklerinde öyle bir katil var. Ama bunu hangi şartların ortaya çıkarabileceği gibi gerçeklikler var. Ergendim o zamanlar...

Bunu düşündüm ama elbette uygulamadım. Onun dışında bu duyguyu öyle hissettiğim başka biri yok" yanıtını verdi.

Bu anları gülerek anlatan Samyeli, bahsettiği kişinin kimliği hakkında bir şey söylemedi.

Samyeli açıklamasının devamında ise "Ben şakacı bir insan değilim şaka yapılmasından da hiç hoşlanmam" dedi.

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