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Defne kimden kaçtı

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Defne kimden kaçtı
Sunucu Defne Samyeli, önceki gün Nişantaşı'ndaydı.bir arkadaşı ile buluşup mağazaları gezen Samyeli oldukça şıktı.

Bakışları üzerine çeken Samyeli'nin sevgilisi Cem Yılmaz'la birlikte takıp fotoğraf çektirdikleri kasketi dikkat çekti.Samyeli görüntülendiğini fark ettiğinde ise basın mensuplarının sorularından kaçmak için adeta depar attı.

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