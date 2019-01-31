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Defne Joy Foster mezarı başn da anılacak

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Defne Joy Foster mezarı başn da anılacak
2 Şubat 2011’de hayatını kaybeden Defne Joy Foster, cumartesi günü Zincirlikuyu’daki mezarı başında anılacak.

Defne Joy Foster’ın annesi Hatice Foster programa telefonla bağlandı. Konuşmakta güçlük çeken Hatice Foster, şunları söyledi:

“Dayanamıyorum. 8 yıla girdi. Onu çok özlüyorum. Cumartesi günü Zincirlikuyu’da olacağım. Evlat kaybı çok zor. Allah düşmanıma vermesin. Evladına doyamadı. Ne diyeyeyim? Ben evladımın ciğerini bilirdim. Çok fenayım. Canım evladım. Onu anlatmam mümkün değil. Annesi olarak ondan çok şey öğrendim. Mekanı cennet olsun. Antidepresan da alsam tutamıyorum kendimi. Canım kızım! Çok seviyorum onu.

“NEDEN HÂLÂ YAŞIYORUM ONU DA BİLMİYORUM!”

Torunumu arada sırada görüyorum. Her zaman değil. Kocası 4. ayında evlendi zaten. Resimlerde oğlan mutlu görünüyor ama hiç yalnız kalamadık. O da canımın canı. Mutsuzum o konuda. Hasret gideremedik. Hayat çok üstüme geliyor. Neden hâlâ yaşıyorum onu da bilmiyorum?”

2011 YILINDA HAYATINI KAYBETTİ

Sihirli Annem dizisinde Eda rolüyle hafızalarımıza kazınan Defne Joy Foster, 2 Şubat 2011’de Ahmet Altan’ın oğlu Kerem Altan’ın evinde ölü bulunmuştu. Adli Tıp Raporu’na göre Foster’in, alkol ve kanında bulunan ilaçların yan etkisiyle kalp ritmi bozukluğu nedeniyle öldüğü belirtilmişti. Defne Joy Foster’ın İlker Yasin Solmaz’dan Can Kılıç Solmaz adında bir oğlu var.

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