DEFİNECİLER, YİNE İŞ BAŞINDA!

İstanbul Sarıyer’de mübadele döneminde Yunanistan’a göç eden Rumların kullandığı Gümüşdere Kilisesi kaderine terk edildi. Definecilerin içine 4-5 metrelik çukurlar kazdığı kilisenin her tarafı delik deşik olmuş durumda.

Sacitaslan.com'un haberine göre; şu anda depo olarak kullanılan kilisenin bulunduğu Gümüşdere Mahallesi’nin Muhtarı Günay Yazıcı, "Kilisenin içi boş olmasına rağmen kazıyorlar" dedi.

İstanbul Sarıyer ilçesine bağlı Gümüşdere köyü, mübadele döneminde Rumların kaldığı köy olarak biliniyor. 2 bin nüfuslu köye 1923-24 mübadelesinden sonra Selanik’ten getirilen Müslüman Türkler yerleştirildi. O dönem Rumların kullandığı kilise, köyde Rum kalmadığı için bir süre cami olarak kullanıldı. Daha sonra kaderine terk edilen kilise, şu an harabe halde depo olarak kullanılıyor. Define avcıları ise, etrafında herhangi bir Hıristiyan mezarlığı kalmamasına rağmen kilisenin her tarafını delik deşik ediyor. Defineciler, kilisenin içinde 4-5 metre derinliğinde çukurlar kazanarak hazine ararken, yıkılmak üzere olan eski yapı tehlike de arz ediyor.