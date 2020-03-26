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Defin Yerleri Belli Oldu

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Defin Yerleri Belli Oldu
Corona virüsü salgınında hayatını kaybedenlerin defni için İstanbul'da Kilyos ve Beykoz'da defin yerleri belirlendi.

 Salgın nedeniyle hayatını kaybedenler buralara gömülmeye başlandı. Çavuşbaşı Baklacı mahallesi sakinleri ise mezarlığın yerleşim yerlerine yakın olduğunu belirterek önlem alınmasını istedi. 

Bilim Kurulu ve Diyanet’in tavsiye ve kararları doğrultusunda, İstanbul’da Kilyos ve Beykoz’da defin yerleri belirlendi. Corona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenler buralara gömülmeye başlandı.

Beykoz’daki Baklaca Mezarlığı’na da definler yapıldı. Ancak Çavuşbaşı Baklacı mahallesi sakinleri mezarlığın yerleşim yerlerine yakın olduğunu belirterek önlem alınmasını istedi. 

Mahallede oturan ve bölgede yerleşim yerleriyle okullar olduğunu ifade Abdurrahman Öz, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi Anadolu Yakası için defin yeri olarak Çavuşbaşı belirlenmiş. Bu sakıncalıysa bu kadar yerleşim alanı içine defin niçin yapılıyor? Niye rahatsızız? Bir tehlike olmasa bu insanların da aile mezarlıkları vardır. Demek ki bir sakınca ve problem var” dedi.

MEZARLIK GİRİŞİNDE ÇEVİK KUVVET EKİPLERİ BEKLİYOR

Baklacı mahallesi sakinlerinin mezarlığın önünde toplanması üzerine bölgeye gelen çevik kuvvet ekipleri vatandaşları mezarlığın önünden uzaklaştırdı.

Çevik kuvvet ekipleri Baklacı Mezarlığı girişinde beklemeye başladı. Öte yandan mezarlığın arka tarafında ormanlık bölgede bir iş makinesinin çalıştığı görüldü. (DHA)

 

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