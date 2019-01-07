Dedikodu yaptılar dağa kaldırıldılar

Erzurum'da dedikodu yaptıkları iddiasıyla Palandöken Dağı eteklerine götürdükleri iki kızı; dakikalarca dövüp başlarını yere vuran, daha sonra bıçak tehdidi ile soyundurup cinsel istismarda bulunan 4 zanlının 55 yıla kadar hapsi istendi.

Erzurum'da, dedikodu yaptıkları iddiasıyla Palandöken Dağı eteklerine götürdükleri B.Y. (17) ve C.Ç.'yi (24), dakikalarca dövüp başlarını yere vuran, daha sonra bıçak tehdidi ile soyundurup, B.Y.'ye cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen 1'i tutuklu, 4 sanığın Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlandı. İki kızı dakikalarca döven Ahmet D. (18), Eren S. (24) ile kız sanıklar Sevcan B. (20) ve Sercan U.'nun (19), 6 yıldan 55 yıla kadar hapsi istendi. İki kızın tekme tokat dövülme ve soyundurulma anları, mahkeme heyeti ve duruşma salonundakiler tarafından dehşet içerisinde izlendi.

DAKİKALARCA DÖVDÜLER

Olay, 8 Mayıs 2018 günü, Palandöken Dağı eteklerinde meydana geldi. Sevcan B., B.Y. ve C.Ç.'yi arayarak buluşma teklifinde bulundu. F.K.'ye ait araçla caddeye inen iki kız arkadaşın bindiği otomobile Ahmet D., Eren S., Sevcan B., Sercan U. ve N.Y. bindi. İddiaya göre Ahmet D. bıçak tehdidi ile F.K.'den aracını dağlık bölgeye sürmesini istedi. 3 kız arkadaş ve Ahmet D., dedikodularını yaptıklarını ileri sürdükleri B.Y. ve C.Ç.'yi dakikalarca tekme tokat dövdü.

BAŞINI TAŞLARA VURUP HAKARETLER YAĞDIRDILAR

Yerlerde sürüklenen B.Y. ve C.Ç.'nin başını taşlara vuran kişiler küfür ve hakaret yağdırdı. Ahmet D. elindeki bıçakla tehdit ettiği C.Ç.'den soyunmasını istedi. Genç kızı iç çamaşırı kalıncaya kadar soyunduran Ahmet D., cep telefonuna poz vermesini istedi. Ahmet D., daha sonra saçından tuttuğu eski sevgilisi olan B.Y.'ye bıçağı doğrultarak, "Benimle birliktelik yaşayacaksın, yoksa seni öldürürüm" diyerek istismarda bulundu. Ayakkabıları yağmalanan iki kız arkadaş yürüyerek şehir merkezine indi ve polise giderek şikayetçi oldu. Şikayet üzerine Ahmet D., Eren S., Sevcan B., Sercan U. ve N.Y. gözaltına alındı. Gözaltına alınanların cep telefonlarında işkence anlarının kaydedildiği belirlendi. Ahmet D., Eren S., Sevcan B., Sercan U., N.Y. 9 Mayıs'ta tutuklanarak cezaevinde konuldu.