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Dedeman vefat etti

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Dedeman vefat etti
Türkiye silahsızlanma Vakfı kurucusu Nazire Dedeman hayatını kaybetti.

Nazire Dedeman hayatını kaybetti. Oğlu Umut Dedeman ı bir kaza sonucu silahla vurulması ile kaybeden Nazire hanim 70 yaşındaydı. Türkiye silahsizlanma Vakfı kurucusu olan Nazire hanim iki yıldır tedavi görüyor du. Kızları Özlem ve Özben annelerinin vefat haberini dostlarınla paylaştı. 

Umut Vakfı Kurucu Başkanı, Dedeman Holding eski Yönetim Kurulu Başkanvekili ve 3DE3 Yönetim Kurulu Başkanı Nazire Dedeman Çağatay (70), geçirdiği açık kalp ameliyatı sonrası yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, bireysel silahlanmaya karşı asil ve güçlü mücadelesiyle örnek bir sivil toplum öncüsü, Türk turizm sektörünün duayenlerinden iş insanı Nazire Dedeman Çağatay, dün Maslak Acıbadem Hastanesi'nde açık kalp ameliyatı oldu.

Çağatay, ameliyat sonrası yaşanan komplikasyon nedeniyle hayatını kaybetti.
Nazire Dedeman Çağatay için yarın Tarabya Ferahevler Dedeman Camisi'nde öğlen namazından sonra cenaze namazı kılınacak. Çağatay'ın cenazesi, perşembe günü ikindi namazını müteakip Ankara Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki aile kabristanında toprağa verilecek.

 

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