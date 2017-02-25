DEAŞ'lıları böyle alıp götürdüler

Musul'un batı yakasını terör örgütü DEAŞ’tan kurtarmak için başlatılan operasyonun yedinci gününde Irak güçleri DEAŞ’lıların sert direnişiyle karşılaşsa da terör örgütünü daha dar bir alana sıkıştırmayı başardı.

DEAŞ’a karşı Musul’un batısında gerçekleşen operasyonlarda bugün Irak güçleri DEAŞ’lıların sert direnişiyle karşılaştı. Ancak direniş Irak güçlerinin ilerleyişini durdurmadı.

Irak güçlerinden bir komutan, özel kuvvetler birliğinin batı Musul'da ilerlediğini ve DEAŞ savaşçılarının sert direnişiyle karşılaştıklarını söyledi.

Yabancı haber ajanslarından gelen son görüntülerde Irak özel kuvvetlerinin Musul’da bir DEAŞ’lıyı tutuklayıp götürdükleri anlar ortaya çıktı.

Irak özel güçlerindne General Abdul-Wahab el Saadi birliklerinin terör örgütü DEAŞ tarafından araçlara yerleştirilen bombalar, keşkin nişancılar ve düzinelerce silahlı dronlar sebebeiyle çok yavaş ilerlediğini söyledi.

DÜN İLK MAHALLEYE GİRİLDİ

Irak'ın en büyük ikinci kenti Musul'un batı yakasını DEAŞ'tan temizleme operasyonunda dün ise önemli ilk adım atılmış, Irak ordusu, kentin batısındaki ilk mahalleye girmişti.

Gün gün operasyon

- Büyük operasyon, ABD'nin başını çektiği uluslararası koalisyonun desteğiyle 17 Ekim'de başladı.

- 1 Kasım'da IŞİD mevzilerinde ilk gedik açıldı, ordu birlikleri Musul'un doğusuna girdi. Terör örgütü lideri Ebubekir El Bağdadi, "Ölene kadar savaşın" çağrısını yaptı.

- Musul'un batısından ilerleyen güçler kuzeydeki Peşmergelerle 23 Kasım'da birleşti, tamamen kuşatılan kentin Rakka ile bağlantısı kesildi.

- 8 Ocak'ta ordu birlikleri kenti ikiye bölen Dicle Nehri'ne kadar ilerledi.

- Dicle Nehri'nin doğusunda kalan tüm mahalleler 18 Ocak'ta IŞİD'den temizlendi, terör örgütüne büyük bir darbe vuruldu.

- 19 Şubat'ta kentin batı yakasını IŞİD'den kurtarmak için ikinci operasyon başladı.

Musul'da Perşembe günü ise DEAŞ için hayati önemdeki uluslararası Musul Havalimanı dört saatte ele geçirilmişti. Terör örgütünün pistlerine aylar önce beton bloklar döktüğü havalimanında, ana bina da tamamen enkaz halinde.

Havalimanının batısında yer alan ve Gizlani Askeri Üssü'nde de tamamen kontrol sağlandı.

Güney cephesinden ilerleyen federal polis güçleri ve özel kuvvetler askerleri, havalimanı yakınındaki Elbu Seyf köyünü hafta başında terör örgütünden geri almıştı.

Batı cephesinden ilerleyerek geçen yıl kentin tamamen kuşatılmasını sağlayan İran destekli Şii milisler Haşdi Şabi grubu da batı cephesinden ilk saldırıyı Çarşamba günü başlatmıştı. Telafer çevresindeki köylerde yoğun çatışma var.

TOPRAKLARININ DÖRTTE BİRİNİ KAYBETTİ

Musul, terör örgütü DEAŞ'in elinde tuttuğu en büyük kent. DEAŞ şu anda Musul'un yanı sıra Rakka'da da kuşatma altında tutuluyor. Terör örgütünün batıdaki en büyük merkezi El Bab ise, dün Fırat Kalkanı Harekâtı'yla ele geçirildi ve ilçe çevresindeki kasabalardan da örgüt temizlendi.

DEAŞ, geçen yıl elindeki toprakların dörtte birini kaybetti. Irak'ta Felluce, Libya'da Sirte gibi kentlerden temizlenen kanlı örgüt, Musul'u da kaybetmesi halinde Rakka'ya sıkışacak.