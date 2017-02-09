DEAŞ'lı 4 terörist bombayla yakalandı

Gaziantep'te terör ve istihbarat birimleri Suriye'deki DEAŞ terör örgütünün üst düzey mensuplarının talimatı doğrultusunda bazı örgüt mensuplarının Türkiye'de sansasyonel eylem yapacakları bilgisi üzerine çalışma başlattı. Polisin yaptığı çalışmanın ardından izine ulaşılan ve biri güvenlik güçlerince aranan 4 teröristin kimliği ve adresleri saptandı. Düzenlenen operasyonda teröristler yakalanırken, ifadeleri doğrultusunda gösterdikleri yerde eğitimli köpek kullanılarak yapılan aramada araziye gömülü patlayıcı, silah ve mühimmat ele geçirildi.Gaziantep Valiliği'nden de konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, DEAŞ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesine yönelik çalışmaların devam ettiği vurgulandı. Suriye'deki çatışma bölgelerinde faaliyet gösteren örgütün üst düzey mensuplarının talimatları doğrultusunda bazı örgüt mensuplarının Türkiye'ye sansasyonel eylem yapacakları yönünde bilgiler elde edildiği kaydedilen açıklamada şöyle denildi:"Bunun üzerine terör örgütü adına eylem ve faaliyetlerde bulunan ve "Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan aranan bir şüpheli ile birlikte, toplam dört şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şüphelilerin ifadeleri ve yapmış oldukları yer göstermeleri neticesinde gerçekleşen aramalarda; 150 kilo ağırlığında, 24 adet patlayıcı madde ile irtibatlandırılmış metal ile güçlendirilmiş canlı bomba bel kuşağı ve 1 kalıp halinde 14 kg ağırlığında TNT patlayıcı olduğu değerlendirilen madde, 2 adet Kalaşnikof marka açılır kapanır dipçikli otomatik tüfek, 19 adet cep telefonlu bomba anahtar sistemi, 21 adet dijital saatli zaman ayarlı bomba anahtar sistemi, 20 adet canlı bomba basma butonlu bomba anahtar sistemi, 1 adet tabanca, 52 adet 7.62 mm çaplı fişek, 100 adet elektrikli kapsül, 300 adet normal kapsül, 1 adet top infilaklı fitil, 30 adet 9 mm çaplı dolu fişek, 2 adet Kalaşnikof şarjörü, 2 adet tabanca şarjörü, cep telefonu, sim kart ve hafıza kartı elde edilerek tamamına el konmuştur. Yakalanan dört şüpheli, haklarında hazırlanan tahkikat evrakları ile birlikte adli makamlara sevk edilmiştir.
- BIST 88.557
- Altın 147,128
- Dolar 3,6941
- Euro 3,9447
- İstanbul 6 °C
- Ankara 10 °C
- Rıdvan ne dedi?
- Cem dikkat çekici tweet paylaştı.
- Ayşe kim mi?
- Neden?
- Uyuşturucudan gözaltına alınan müdür tutuklandı
- ABD'li Sözcüden Türk Askerinin El Bab Operasyonuyla İlgili Açıklama
- İspanyol Basını: Barcelona, Arda Turan'ın Yerine Oyuncu Bakıyor
- Oradan Gitmeyin Çekin Çocukları
- Benzine Bu Gece İndirim Geliyor
- El Bab Şehitleri Dualarla Memleketlerine Uğurlandı
- 2012 yılında Erdoğan'ın 'Bulun' Talimatı Verdiği Öğretmen Yine Kaçtı
- Rusya ve Türkiye Arasında Vize Kolaylaşacak
- Fransa'da nükleer santralde patlama!
- ADLİYEDE AİLELER BİRBİRİNE GİRDİ: 6 YARALI
- DEAŞ'lı 4 terörist bombayla yakalandı
DEAŞ'lı 4 terörist bombayla yakalandı
Gaizantep'te, polisin düzenlediği operasyonda Türkiye'de sansasyonel eylem hazırlığında olan terör örgütü DEAŞ üyesi 4 kişi, 150 kilo patlayıcı ve çok sayıda mühimmatla yakalandı.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Rıdvan ne dedi?Referandumda “evet” çağrısı yaparak tepkileri üzerine çeken futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, katıldığı TV programında yaptığı açıklamalara çığ gibi tepki yağdı.
Uyuşturucudan gözaltına alınan müdür tutuklandıUyuşturucu ticareti iddiasıyla gözaltına alınan İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Ö.C, Bakırköy Adliyesine sevk edildi. Ö.C, ifadesinin ardından tutuklandı.
ABD'li Sözcüden Türk Askerinin El Bab Operasyonuyla İlgili AçıklamaABD'nin koalisyon sözcüsü Albay John Dorrian, Türk askerinin şehir savaşına başladığı El Bab operasyonuyla ilgili açıklama yaparak "DEAŞ El Bab'da çok zor durumda, havadan destek veriyoruz" dedi.
Oradan Gitmeyin Çekin ÇocuklarıEl Bab harekatını Genelkurmay'dan bizzat yöneten Orgeneral Hulusi Akar, operasyona sık sık müdahale ederek "O bölgeden gitmeyin, kaybı göze almayın, çekin çocukları" gibi talimatlar vermiş.
Benzine Bu Gece İndirim GeliyorBenzinin pompa satış fiyatına gece yarısından itibaren 6-7 kuruş indirim bekleniyor.
VİDEO GALERİ
- 14:31 - Rıdvan ne dedi?
- 14:24 - Cem dikkat çekici tweet paylaştı.
- 14:08 - Ayşe kim mi?
- 14:00 - Neden?
- 13:50 - Uyuşturucudan gözaltına alınan müdür tutuklandı
- 13:45 - ABD'li Sözcüden Türk Askerinin El Bab Operasyonuyla İlgili Açıklama
- 13:43 - İspanyol Basını: Barcelona, Arda Turan'ın Yerine Oyuncu Bakıyor
- 13:42 - Oradan Gitmeyin Çekin Çocukları
- 13:39 - Benzine Bu Gece İndirim Geliyor
- 13:37 - El Bab Şehitleri Dualarla Memleketlerine Uğurlandı
- 13:32 - 2012 yılında Erdoğan'ın 'Bulun' Talimatı Verdiği Öğretmen Yine Kaçtı
- 13:30 - Rusya ve Türkiye Arasında Vize Kolaylaşacak
- 13:28 - Fransa'da nükleer santralde patlama!
- 13:25 - ADLİYEDE AİLELER BİRBİRİNE GİRDİ: 6 YARALI
- 13:19 - DEAŞ'lı 4 terörist bombayla yakalandı
Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim
Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim