  • BIST 114.566
  • Altın 171,017
  • Dolar 3,9874
  • Euro 4,8888
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKAMart ayı enflasyon oranları açıklandı!

Dayakçıyı Öğretmene Hapis!

»
Dayakçıyı Öğretmene Hapis!
Kayseri'nin Bünyan ilçesinde, geçen yıl 4'üncü sınıf öğrencisi A.E.'yi (9) iki kez dövüp, psikolojisinin bozulmasına neden olduğu iddia edilen sınıf öğretmen Mustafa B. (60), hapis cezasına çarptırıldı.

Olay geçen yıl eylül ayında Bünyan ilçesindeki Atatürk İlkokulu'nda meydana geldi. Sınıf öğretmeni Mustafa B., iddiaya göre, öğrencisi A.E.'yi  dövdü. Okuldan eve gelen A.E.'ye babası Nazım E. ve annesi Güler E. yüzündeki kızarıklık ve morluğun nedenini sorunca çocuk ağlayarak öğretmenin kendisini dövdüğünü söyledi. Anne Güler E., okula giderek öğretmen Mustafa B.'ye neden çocuğuna dövdüğünü sordu. Öğretmen, iddiaya göre, okul müdürünün önünde veliye hakaret etti. Ailenin isteği üzerine A.E.'nin sınıfı değiştirildi. Mustafa B., 21 Eylül'de de okul bahçesinde A.E.'nin kulağını çekerek, tokatladı.

'ÖĞRETMENİM VURMA' DİYEREK UYKUDAN UYANDI

Öğretmenini tarafından iki kez dövüldüğü öne sürülen çocuk, okula gitmek istemedi. Uykusunda da sık sık "Öğretmenim ne olur vurma" diye bağırdığı ileri sürülen A.E., Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Psikiyatrisi birimine götürüldü. 23 Ekim 2017'de buradaki uzmanın raporunda, "Öğretmenden fiziksel istismara bağlı uyum bozukluğu belirtileri var. Okula yalnız gidemiyor, ağlıyor, sinirli. Okulda öğretmen kendisini hala rahatsız ediyor. İlaç tedavisine başlandı'' ifadelerini yer verildi.

SORUŞTURMA AÇILDI, YERİ DEĞİŞTİ

Ailenin şikayeti üzerine geçtiğimiz yıl Kasım ayında öğretmen hakkında Bünyan Cumhuriyet Savcılığı'nca soruşturma açıldı. Kayseri Milli Eğitim Müdürlüğü de idari soruşturma sonrası sınıf öğretmeni Mustafa B.'yi Sarıoğlan ilçesindeki bir başka okulda görevlendirdi. 

9 AY HAPİS VE ERTELEME YOK

Bünyan Asliye Ceza  Mahkemesi, öğretmeninden dayak yiyen ve psikolojisi bozulan öğrencinin ailesinin şikayeti üzerine açılan davada,  öğretmen Mustafa B.'ye, pedagog ve psikolog raporları, tanık beyanları doğrultusunda basit yaralama suçundan 9 ay hapis cezası verdi. Mahkeme, ögretmenin okuldaki bir hadameyi yumruklamasından dolayı kasıtlı suç işlediği için 9 aylık bu cezanın ertelenmemesini  ve uygulanmasını kararlaştırdı. Öğretmen Mustafa B., hakkındaki kararın Yargıtay tarafından onaylanması halinde cezaevine girecek.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Dehşet Evinin Ayrıntıları Ortaya Çıkıyor!03 Nisan 2018 Salı 11:28
  • MSG Seçiminde Ünlüler Birbirlerine Hakaretler Yağdırdı!03 Nisan 2018 Salı 11:15
  • KKTC'de Ebru Gündeş vergi rekortmeni oldu30 Mart 2018 Cuma 15:28
  • İntihara kalkışan üniversiteli Alara hayatını kaybetti30 Mart 2018 Cuma 15:25
  • Siirt’te hain saldırı!30 Mart 2018 Cuma 15:21
  • Doğan Medya'nın Demirören Holding'e satışı iptal mi edildi?30 Mart 2018 Cuma 15:17
  • Kelebekler filmine övgü yağdı.30 Mart 2018 Cuma 15:15
  • tosundan porno!30 Mart 2018 Cuma 15:12
  • Facebook yönetimi sosyal ağdaki güvenlik önlemlerini sıkılaştırdı30 Mart 2018 Cuma 13:36
  • Cemaat Yurdunda Sır Ölüm29 Mart 2018 Perşembe 11:53
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim