Dayak yiyen ünlüler!

Kadına karşı şiddet her geçen gün devam artmaya devam ediyor. Dünya moderleşsede kadına karşı yapılan güç gösterileri, dayak, taciz her geçen gün artıyor.

Maalesef ünlü de olsan kocasından dayak yemekten kurtulamıyor. Dünyaca ünlü şarkıcı Rıhanna'da olamak üzere ülkemizde de bir çok şarkıcı, sunucu, model, sanatçı eşinden dayak yiyor.

İşte kocasından veya sevgilisinden dayak yiyen ünlü kadınlar;

Sunucu Ece Erken, dayak yüzünden yuvası dağılan ünlülerden.

Yedi yıl birlikte olduğu Tuncer Öztarhan ile 2007 yılında nikah masasına oturan Ece Erken, eşinin kendisine sürekli şiddet uygulamasından dolayı boşandı.

Ece Erken'in 2014'te evlendiği Serkan Uçar'dan da şiddet gördüğü iddia edilmişti. Eymen adında bir oğulları olan ikili 2015 yılında boşandı.

TUĞBA ÖZERK: Şarkıcı son albüm tutmayınca eşiyle arası açıldı. Özerk için özel stüdyo kuran Kıbrıslı işadamı Erhan Kanioğlu, müzik şirketinin kendisine 1 trilyon liraya mal olduğunu söylüyordu. İşteki başarısızlık yüzünden çıkan tartışmalar kavgaya dönüşünce, genç şarkıcı eşinin kendisini dövdüğünü ve üzerine sıcak su döküp haşladığını belirterek savcılığa başvurdu. İkili iki ay önce boşandı.

DENİZ AKKAYA: Ünlü manken, eski sevgilisi Murat Aslan'dan kıskançlık kavgası sırasında dayak yemişti. Doktora giden ve kulağında işitme kaybı olduğunu belgeleyen manken, Aslan'dan davacı olmuştu. Şiddet gördüğünü ekranlarda cesurca dile getiren Akkaya, bir röportajında, kendisine vuran sevgilisine, "Lütfen suratıma vurma, ben yüzümle kazanıyorum" diye yalvardığını söylemişti.

TUĞBA ÖZAY: Ünlü manken ilk olarak, Baran Süzer'den dayak yedi. Sonra, 2003'te tanıştığı mafya lideri Kürşat Yılmaz'ın kendisini cezalandırmak için soğuk havuzda saatlerce beklettiği ortaya çıktı. Özay, cezaevine girmesine neden olan son sevgilisinden de dayak yediğini gizlemedi.

DEMET AKALIN: Ünlü şarkıcı uzatmalı sevgilisi, eski eşi Oğuz Kayhan'dan iki yıl önce üstelik doğum gününde tokat yemişti. Neye uğradığını şaşıran Akalın, kendisinden özür dileyen sevgilisini affetmişti.

ASENA: İbrahim Tatlıses'in hayatına, Derya Tuna ile birlikteyken, ünlü oryantal Asena girdi. Tuna, Asena'yı kıskanınca Tatlıses'in hışmına uğradığını iddia etti. Son olarak da Asena, İstanbul Bodrum yolundaki bir benzincide Tatlıses'ten dayak yerken kameralara yansıdı. Asena diğerleri gibi dayak yediğini itiraf edemedi.



ZEYNEP TOKUŞ: Jinekolog eşi Alp Nuhoğlu üç yıl önce bir arkadaş partisinden döndükten sonra evde Tokuş'la kavga etti. Karı koca arasında çıkan kavga semt karakoluna kadar yansıdı. Dayak yiyen Tokuş, kendisini dövdükten sonra tuvalete kilitleyen eşinden önce davacı oldu, sonra vazgeçti.



ARZU YANARDAĞ: Birkaç kere şiddete maruz kaldı. Yanardağ'ın son dayak haberi ise imam nikahlı sevgilisi Serhat Türkan yüzündendi. Yanardağ'ı dövdüğünü inkar etmeyen Türkan, "Şiddetli bir tartışma yaşadık. Onu çok seviyorum ama bir daha onun yüzüne bakmam" demişti.

Sıla

Ünlü şarkıcı Sıla bugün sevgilisi Ahmet Kural'dan şiddet gördüğü iddiasıyla şikayetçi oldu.

Şarkıcı Sıla Gençoğlu, fiziksel şiddet gördüğünü iddia ettiği oyuncu sevgilisi Ahmet Kural'dan şikayetçi oldu ve mahkemeden Kural'ın 3 ay süresince kendisine yaklaşmamasına yönelik koruma kararı aldırdı.

İfade verme işleminin ardından adliye çıkışında basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan Gençoğlu, "Bir hukuki sürecin içindeyiz. Çok fazla bir şey söylemek istemiyorum açıkçası. Zamanı gelince zaten konuşacağız. Savcılığa ifade vermeye geldim. Ahmet Kural'dan şikayetçiyim" dedi. Dava şuan hala devam ediyor.

Seçkin Piriler

Eski model ve sunucu Seçkin Piriler'de dayak yiyen ünlülerden. 2016 yılında boşandığı Duman Grubu'nun solisti Kaan Tangöze tarafından şiddet gördüğünü iddia edildi.