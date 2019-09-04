DAVUTOĞLU'NUN YENİ HAMLESİ NE?

AKP'nin, hakkında ihraç istemli disipline sevk sürecini başlatma kararının ardından Davutoğlu'nun, yeni yol haritasını belirlemek üzere kendisiyle birlikte hareket eden isimleri İstanbul'da toplantıya çağırdığı öğrenildi.

Medyafaresi.com'un haberine göre; AKP yönetiminin, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve arkadaşları hakkında ihraç istemli disipline sevk sürecini başlatma kararının altındaki nedenler netleşmeye başladı.

Daha önce ihraç yerine "kendileri istifa etsin" taktiği izleyen AKP yönetiminin, "ihraç" düğmesine basma gerekçesinin altında, Davutoğlu'nun son açıklamalarıyla "Parti kurumsal kimliğinin sorgulanarak hedef alınmasının" yattığı belirtiliyor.

YENİ YOL HARİTASINI BELİRLEYECEK

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu hakkında disiplin sürecinin başlatılmasının ardından yeni yol haritasını belirlemek üzere kendisiyle birlikte hareket eden isimleri İstanbul'da toplantıya çağırdığı öğrenildi.

Davutoğlu'nun, 4 Eylül Çarşamba arkadaşlarıyla yapacağı toplantıda yeni parti kuruluşuna hız verip vermeyeceği ya da disiplin sürecini beklemeden, partiden istifa edip etmeme konusunda arkadaşlarıyla değerlendirmede bulunacağı bildirildi.