  • BIST 99.732
  • Altın 280,942
  • Dolar 5,6806
  • Euro 6,2399
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKABEKLENEN KARAR ÇIKTI!

DAVUTOĞLU'NUN YENİ HAMLESİ NE?

»
DAVUTOĞLU'NUN YENİ HAMLESİ NE?
AKP'nin, hakkında ihraç istemli disipline sevk sürecini başlatma kararının ardından Davutoğlu'nun, yeni yol haritasını belirlemek üzere kendisiyle birlikte hareket eden isimleri İstanbul'da toplantıya çağırdığı öğrenildi.

Medyafaresi.com'un haberine göre; AKP yönetiminin, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve arkadaşları hakkında ihraç istemli disipline sevk sürecini başlatma kararının altındaki nedenler netleşmeye başladı.
Daha önce ihraç yerine "kendileri istifa etsin" taktiği izleyen AKP yönetiminin, "ihraç" düğmesine basma gerekçesinin altında, Davutoğlu'nun son açıklamalarıyla "Parti kurumsal kimliğinin sorgulanarak hedef alınmasının" yattığı belirtiliyor.
YENİ YOL HARİTASINI BELİRLEYECEK
Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu hakkında disiplin sürecinin başlatılmasının ardından yeni yol haritasını belirlemek üzere kendisiyle birlikte hareket eden isimleri İstanbul'da toplantıya çağırdığı öğrenildi.
Davutoğlu'nun, 4 Eylül Çarşamba arkadaşlarıyla yapacağı toplantıda yeni parti kuruluşuna hız verip vermeyeceği ya da disiplin sürecini beklemeden, partiden istifa edip etmeme konusunda arkadaşlarıyla değerlendirmede bulunacağı bildirildi.

 

Etiketler: , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • CHP'DEN, SÜLEYMAN SOYLU'YA YANIT!03 Eylül 2019 Salı 15:23
  • MARMARİS'TE KORKUTAN ORMAN YANGINI!03 Eylül 2019 Salı 15:07
  • MİMAR SİNAN'IN ESERİNE BÜYÜK AYIP!03 Eylül 2019 Salı 14:59
  • AJDA PEKKAN'DAN, YENİDEN SİNEMA FİLMİ SİNYALİ!03 Eylül 2019 Salı 14:03
  • BEKLENEN KARAR ÇIKTI!03 Eylül 2019 Salı 13:59
  • DAVUTOĞLU KRİZİ SONRASI AKP'DEN İLK İSTİFA!03 Eylül 2019 Salı 13:49
  • SÜLEYMAN SOYLU, EKREM İMAMOĞLU'NU AÇIKTAN UYARDI!03 Eylül 2019 Salı 13:29
  • BM'DEN, YEMEN'DE SAVAŞ SUÇU İDDİASI!03 Eylül 2019 Salı 13:11
  • ÇAM FISTIĞI ALTIN DEĞERİNDE!03 Eylül 2019 Salı 13:04
  • AKP'Lİ BELEDİYE BAŞKANINDAN ÖRNEK DAVRANIŞ!03 Eylül 2019 Salı 12:59
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim