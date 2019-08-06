DAVUTOĞLU'NUN PARTİ KURMAYACAĞI İDDİALARINA ÖZDAĞ'DAN YALANLAMA!

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun ekibinde yer alan Eski AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, "parti kurmaktan vazgeçti" iddiasına "Davutoğlu kararlı bir şekilde yolculuğunu sürdürüyor. Bunların hepsi spekülasyon" diyerek cevap verdi.

Medyafaresi.com'un haberine göre; Parti kuracağı iddia edilen eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun "vazgeçti" iddialarına ekibinden yalanlama geldi. Eski AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, "Sayın Davutoğlu kararlı bir şekilde yolculuğunu sürdürüyor. 'Sayın Davutoğlu vazgeçti' gibi bunlar hepsi spekülasyon hatta manipülasyon, spekülasyon, yok öyle bir şey" diye konuştu.