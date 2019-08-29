DAVUTOĞLU'NUN O SÖZLERİNE, AKP'DEN YANIT!

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun "İnsan yüzüne çıkamazlar" sözlerine AK Partililer'den yanıt geldi. İsmi açıklanmayan AK Partili, "Madem ki bir yanlış var, niye o zaman çıkıp söylemedin?" değerlendirmesini yaptı.

SonDakika.com'un haberine göre; Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun son dönemlerde yaptığı çıkışlar siyaset gündemini bir hayli meşgul ediyor. "7 Haziran-1 Kasım arasında olanları açıklasam insan yüzüne çıkamazlar" açıklamasının yankıları devam ederken, Davutoğlu'nun bu sözlerine AK Partili isimlerden yanıt geldi.

AK PARTİLİ KURMAYLAR: GEÇMİŞİMİZİ İNKAR EDECEK HİÇBİR ŞEY YAPMADIK

Tarafsız Haber Ajansı'ndan Mehtap Gökdemir'in haberine göre, siyasetteki yeni oluşumlara ilişkin AK Partili kurmaylar, "Biz Türkiye'nin partisiyiz. Cumhurbaşkanı'nın siyaset anlayışında siyasi poz değil, siyasi tavır vardır. Yani gerçekte ne varsa onu göstermek lazım. Biz siyasi geçmişimizi inkar edecek hiçbir şey yapmadık. Git dediğimiz kimse yok" diyor.

"MADEM YANLIŞ VAR, NEDEN 'BIRAKIYORUM' DEMEDİ?"

Davutoğlu'nun açıklamalarına AK Partili bir yönetici, "Yapmaya çalıştığı ne olabilir, 7 Haziran-1 Kasım seçimleri arasında yaşananlar mı, yoksa istikşafi görüşmeler mi? Madem ki bir yanlış var, çıkıp niye o zaman söylemedin? Bir balkon konuşması yapıp, 'bırakıyorum, milletimin huzuruna Ahmet Davutoğlu olarak çıkıyorum' demedin, o da yok." değerlendirmesini yaptı.

Parti kurmak değil dernek kurmanın bile çok zor olduğunu ifade eden AK Partili yönetici, "Bu iş çok zordur. AK Parti'yi millet kurmuştur" dedi.