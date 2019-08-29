  • BIST 96.728
  • Altın 288,224
  • Dolar 5,8228
  • Euro 6,4465
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 29 °C
SON DAKİKAKPSS SONUÇLARI AÇIKLANDI!

DAVUTOĞLU'NUN O SÖZLERİNE, AKP'DEN YANIT!

»
DAVUTOĞLU'NUN O SÖZLERİNE, AKP'DEN YANIT!
Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun "İnsan yüzüne çıkamazlar" sözlerine AK Partililer'den yanıt geldi. İsmi açıklanmayan AK Partili, "Madem ki bir yanlış var, niye o zaman çıkıp söylemedin?" değerlendirmesini yaptı.

SonDakika.com'un haberine göre; Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun son dönemlerde yaptığı çıkışlar siyaset gündemini bir hayli meşgul ediyor. "7 Haziran-1 Kasım arasında olanları açıklasam insan yüzüne çıkamazlar" açıklamasının yankıları devam ederken, Davutoğlu'nun bu sözlerine AK Partili isimlerden yanıt geldi.
AK PARTİLİ KURMAYLAR: GEÇMİŞİMİZİ İNKAR EDECEK HİÇBİR ŞEY YAPMADIK
Tarafsız Haber Ajansı'ndan Mehtap Gökdemir'in haberine göre, siyasetteki yeni oluşumlara ilişkin AK Partili kurmaylar, "Biz Türkiye'nin partisiyiz. Cumhurbaşkanı'nın siyaset anlayışında siyasi poz değil, siyasi tavır vardır. Yani gerçekte ne varsa onu göstermek lazım. Biz siyasi geçmişimizi inkar edecek hiçbir şey yapmadık. Git dediğimiz kimse yok" diyor.
"MADEM YANLIŞ VAR, NEDEN 'BIRAKIYORUM' DEMEDİ?"
Davutoğlu'nun açıklamalarına AK Partili bir yönetici, "Yapmaya çalıştığı ne olabilir, 7 Haziran-1 Kasım seçimleri arasında yaşananlar mı, yoksa istikşafi görüşmeler mi? Madem ki bir yanlış var, çıkıp niye o zaman söylemedin? Bir balkon konuşması yapıp, 'bırakıyorum, milletimin huzuruna Ahmet Davutoğlu olarak çıkıyorum' demedin, o da yok." değerlendirmesini yaptı.
Parti kurmak değil dernek kurmanın bile çok zor olduğunu ifade eden AK Partili yönetici, "Bu iş çok zordur. AK Parti'yi millet kurmuştur" dedi.

Etiketler: , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • İSTANBUL'LULARA MÜJDE! 30 AĞUSTOS'TA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ29 Ağustos 2019 Perşembe 12:47
  • KPSS SONUÇLARI AÇIKLANDI!29 Ağustos 2019 Perşembe 12:41
  • BAKANLIKTAN, ESENLER İÇİN ONAY!29 Ağustos 2019 Perşembe 12:39
  • DIŞ TİCARET AÇIĞI DARALDI!29 Ağustos 2019 Perşembe 12:31
  • İADE İÇİN SON BAŞVURU 2 EYLÜL!29 Ağustos 2019 Perşembe 12:27
  • TÜRKİYE'Yİ 24 MİLYON TURİST ZİYARET ETTİ!29 Ağustos 2019 Perşembe 12:16
  • TÜRKMEDYA'DA DEPREM SÜRÜYOR!29 Ağustos 2019 Perşembe 12:09
  • ÖMÜR GEDİK, SÖZLERİNDEN GERİ ADIM ATTI!29 Ağustos 2019 Perşembe 12:02
  • BUKET DEREOĞLU'NDAN BOŞANMA SONRASI AÇIKLAMA!29 Ağustos 2019 Perşembe 11:54
  • SAĞLIK BAKANLIĞI'NA, 9 BİN 576 PERSONEL DAHA!29 Ağustos 2019 Perşembe 11:51
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim