DAVUTOĞLU'NUN ESKİ DANIŞMANINDAN BOMBA İTİRAF!

Ahmet Davutoğlu’nun başbakanlığı döneminde strateji danışmanlığını yürüten Atılgan Bayar sosyal paylaşım sitesi Twitter’da Davutoğlu’yla ilgili "pişmanım" diyerek bomba paylaşımlar yaptı.

Medyafaresi.com'un haberine göre; Atılgan Bayar kişisel Twitter adresinde Davutoğlu’nu desteklediği için pişman olduğunu söyledi. Bayar, Davutoğlu’nun AK Partili eski vekil Selçuk Özdağ gibilerini yanına alarak partisini ölü doğuma zorladığını belirtti. Kendisi için partide görev beklediği eleştirilerine yanıt veren Bayar bir beklentisinin olmadığını vurgulayarak şu paylaşımları yaptı:

"DAVUTOĞLU'NU DESTEKLEMİŞTİM PİŞMANIM"

Ben Davutoğlu’nu Selçuk Özdağ gibiler olmasın diye desteklemiştim. Pişmanım. Yanılttığım birileri oldu ise özür dilerim.