DAVUTOĞLU'NUN BAHSETTİĞİ DEFTERDEKİ SIR NE?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yeni Partiyi kuracak kadronun sırlarını açıklayacağını duyurmasının ardından, Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'yla ilgili bir iddia daha gündeme atıldı.

Medyafaresi.com'un haberine göre; Davutoğlu’nun sözleri, yeniden iktidar için terörün kullanıldığı yorumlarını beraberinde getirdi. Soruşturma ve dava dosyaları, seçimlerin yapıldığı 7 Haziran-1 Kasım 2015 arasında, "IŞİD eylemlerine göz yumulduğuna" ilişkin belgelerle dolu.