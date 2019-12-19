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Davutoğlu'nu Tebrik Eden AKP'liler Kim?

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Davutoğlu'nu Tebrik Eden AKP'liler Kim?
Medyafaresi.com Kulis haber- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’ın Davutoğlu’nu aramadıkları öğre

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu liderliğinde kurulan Gelecek Partisi, yarın 19 Aralık 2019 günü yapacağı toplantıda 60 kişilik Parti Yönetim Kurulu ve onun içinde 17 Kişilik Başkanlık Kurulu’nu belirledikten sonra Ata’nın huzuruna çıkacak.

Gelecek Partisi kanadı, mevcut hükümeti yakından takibe alacak ‘gölge bakanlık’ ve il örgütlerine yönelik çalışma takvimiyle dikkat çekerken siyasette gözler iktidar partisinde.


Sosyal medyada üç isim tarafından yalanlanan 16 AKP’li vekilin Davutoğlu ekibine kutlamasının yankısı sürüyor. Kulislerde bu sayının daha fazla belirtilirken, AKP’li yeni ve eski çok sayıda siyasetçiden Davutoğlu ekibini arayarak tebriklerini ilettiği ifade ediliyor.

MHP’li, BBP ve SP’li çok sayıda kişinin kutlama yaptığına işaret ediliyor. Arayanların zarar görmemesi adına Davutoğlu ekibinin bu isimleri saklı tuttuğu da belirtildi.

Kimler aramadı?
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’ın Davutoğlu’nu aramadıkları öğrenildi.

Davutoğlu ‘gölge bakanlık’ kurdu

Politika izleme kurulları, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Kabinesi Bakanlarını ve Bakanlık uygulamalarını mercek altına alacak. Politika izleme Kurulu’nda her bakanlıktan bir kişi sorumlu olacak.  Hepsinin başında  ‘Politika İzleme Kurulu Başkanlığı’ olacak ve genel başkana bağlı çalışacak.

Politika İzleme Kurulları şöyle olacak:
. Adalet Politikaları Başkanlığı

. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Politikaları Başkanlığı

. Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanlığı

. Dış Politika Başkanlığı

. Enerji ve Tabii Kaynaklar Politikaları Başkanlığı

. Gençlik ve Spor Politikaları Başkanlığı

. Hazine ve Maliye Politikaları Başkanlığı

. İçişleri Politikaları Başkanlığı

. Kültür ve Turizm Politikaları Başkanlığı

. Eğitim Politikaları Başkanlığı

. Savunma Politikaları Başkanlığı

. Sağlık Politikaları Başkanlığı

. Sanayi ve Teknoloji Politikaları Başkanlığı

. Tarım ve Orman Politikaları Başkanlığı

. Ticaret Politikaları Başkanlığı

. Ulaştırma ve Altyapı Politikaları Başkanlığı

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