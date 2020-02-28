Davutoğlu'ndan İdlib Açıklaması

Davuoğlu eylem planını açıkladı.
-Meclis acil toplanmalı
- Cumhurbaşkanı bütün siyasi parti liderleriyle bir değerlendirme toplantısı yapmalı. Olayın nasıl meydana geldiği kamuoyu ile paylaşılmalı
-Cumhurbaşkanı bölge liderlerini aramalı. İhtilaflar bir kenara bırakılarak görüşmeler yapılmalı,
-Suriye halkına Türkiye'nin başka bir amacının olmadığı açıkça söylenmeli. İdlib'deki varlığımız Kürtçe,Türkçe, Arapça, İngilizce anlatılmalı
-Arap, Kürt, Nusayri kardeşlerimizle kapsamlı sivil bir diyalog başlatılmalı.
-Gelecek Partisi olarak uzun değerlendirmeler yaptık
-Çağrımız Cumhurbaşkanı ve hükumet yetkililerinin karşılıklı konuşup tartışmasıdır. Yapılması gerekenler konusunda en kısa sürede görüşme talebinde bulunuyoruz.
-Ümidimiz ve gelecekle ilgili düşüncemiz bir daha şehit vermeyeceğimiz tutarlı bir planla konuyu ele almaktır.
-Suriye rejiminin iran ve Rusya'nın desteği olmaksınız böyle bir planı gerçekleştiremeyeceğini biliyoruz.
-Gün ortak hissi yaşamak ortak aklı harekete geçirme günüdür
-Hemen bugün yapılacak kısa vadeli adımları metin halinde kamuoyuyla paylaşacağız
-Hemen bugün TBMM İdlib için toplanmalı
-Cumhurbaşkanı siyasi liderler katılımıyla değerlendirme toplantısı yapmalıdır
-Toplumun duygularını tahrik edecek söylemlerden kaçınmalıyız
-Bütün devlet birimlerinin kullanacağı ortak bir metin paylaşılmalıdır. Bilgilendirme ortak bir bilgilendirme notu toplumla paylaşılmalıdır
-Rusya'dan çok çelişkili açıklama var.
-Rusya ve İran'ın Türkiye'ye açıklama yapma sözü vardır.
-Mültecilerin sınır ötesinde de korunması konusunda konular konulmalı
-Türkiye’nin bu toplantıda Suriye kaynaklı açık bir tehditle karşı karşıya olduğu ortaya konulmalıdır.
-Başta ABD, İngiltere, Fransa olmak üzere bilgilendirilmeli NATO ülkeleri bilglendirilmeli. NATO talebimiz net ortaya konmalıdır.
-Cumhurbaşkanımız bu liderlerle görüşmelidir
-Rusya, İngiltere, Çin büyükelçileri davet edilmeli, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki engeller kaldırılmalıdır
-Maalesef propaganda ile karşı karşıyayız
-Dün geceyle birlikte objektif verileri aktarmak gerekir
-BM güvenlik konseyinde yaptığımız girişimlerin desteklenmesi lazım-İdlib'de ki ölümle karşı karşıya olan insanların ölme riskine karşı en sert şekilde talepler ortaya koyulmalıdır
-Avrupa birliği ile mülteciler konusunda iletişime geçilmeli destekleri sağlanmalı.
-Suriye’ye komşu ülkelerin büyükelçileri çağırılarak bilgilendirilmeli