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Davutoğlu'ndan İdlib Açıklaması

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Davutoğlu'ndan İdlib Açıklaması
Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, 33 askerimizin şehit olduğu İdlib'deki hain saldırı sonrrası partisinin planını açıkladı. Davutoğlu: ''Olayın nasıl meydana geldiği kamuoyuna açıklanmalı.'' dedi

Davuoğlu eylem planını açıkladı.

-Meclis acil toplanmalı
 - Cumhurbaşkanı bütün siyasi parti liderleriyle bir değerlendirme toplantısı yapmalı. Olayın nasıl meydana geldiği kamuoyu ile paylaşılmalı
 
-Cumhurbaşkanı bölge liderlerini aramalı. İhtilaflar bir kenara bırakılarak görüşmeler yapılmalı,

-Suriye halkına Türkiye'nin başka bir amacının olmadığı açıkça söylenmeli. İdlib'deki varlığımız Kürtçe,Türkçe, Arapça, İngilizce anlatılmalı
 -Arap, Kürt, Nusayri kardeşlerimizle kapsamlı sivil bir diyalog başlatılmalı. 

-Gelecek Partisi olarak uzun değerlendirmeler yaptık

-Çağrımız Cumhurbaşkanı ve hükumet yetkililerinin karşılıklı konuşup tartışmasıdır. Yapılması gerekenler konusunda en kısa sürede görüşme talebinde bulunuyoruz.

-Ümidimiz ve gelecekle ilgili düşüncemiz bir daha şehit vermeyeceğimiz tutarlı bir planla konuyu ele almaktır.

-Suriye rejiminin iran ve Rusya'nın desteği olmaksınız böyle bir planı gerçekleştiremeyeceğini biliyoruz.

-Gün ortak hissi yaşamak ortak aklı harekete geçirme günüdür

-Hemen bugün yapılacak kısa vadeli adımları metin halinde kamuoyuyla paylaşacağız

-Hemen bugün TBMM İdlib için toplanmalı

-Cumhurbaşkanı siyasi liderler katılımıyla değerlendirme toplantısı yapmalıdır

-Toplumun duygularını tahrik edecek söylemlerden kaçınmalıyız

-Bütün devlet birimlerinin kullanacağı ortak bir metin paylaşılmalıdır. Bilgilendirme ortak bir bilgilendirme notu toplumla paylaşılmalıdır 

-Rusya'dan çok çelişkili açıklama var. 

-Rusya ve İran'ın Türkiye'ye açıklama yapma sözü vardır.

-Mültecilerin sınır ötesinde de korunması konusunda konular konulmalı

-Türkiye’nin bu toplantıda Suriye kaynaklı açık bir tehditle karşı karşıya olduğu ortaya konulmalıdır. 

-Başta ABD, İngiltere, Fransa olmak üzere bilgilendirilmeli NATO ülkeleri bilglendirilmeli. NATO talebimiz net ortaya konmalıdır.

-Cumhurbaşkanımız bu liderlerle görüşmelidir 

-Rusya, İngiltere, Çin büyükelçileri davet edilmeli, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki engeller kaldırılmalıdır

-Maalesef propaganda ile karşı karşıyayız

-Dün geceyle birlikte objektif verileri aktarmak gerekir

-BM güvenlik konseyinde yaptığımız girişimlerin desteklenmesi lazım-İdlib'de ki ölümle karşı karşıya olan insanların ölme riskine karşı en sert şekilde talepler ortaya koyulmalıdır

-Avrupa birliği ile mülteciler konusunda iletişime geçilmeli destekleri sağlanmalı. 

-Suriye’ye komşu ülkelerin büyükelçileri çağırılarak bilgilendirilmeli

 
 
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