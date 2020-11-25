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Davutoğlu’ndan Erdoğan’a: Ülkeyi siz mi yönetiyorsunuz Bahçeli mi?

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Davutoğlu’ndan Erdoğan’a: Ülkeyi siz mi yönetiyorsunuz Bahçeli mi?
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçtikten sonra son 2 yıldır kimin istifasının durdurulacağına, kimin istifasının kabul edileceğine, nihai kertede Sayın Bahçeli karar veriyor. O zaman Sayın Erdoğan’a sor

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, FOX TV’de İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

“KİMİN GİDECEĞİNE BAHÇELİ KARAR VERİYOR”

Davutoğlu, dün partisinin grup toplantısında konuşan MHP lideri Devlet Bahçeli’nin, Bülent Arınç’ın Demirtaş ve Kavala ile ilgili sözleriyle ilgili, “Televizyona çıkıp Sorosçu Osman Kavala ile terörist Demirtaş'a güzellemeler yapması kelimenin tam anlamıyla çarpıklık, hatta ahmaklıktır” ifadelerini anımsatarak şöyle konuştu:

“Arınç herhangi birisi değil TBMM başkanlığı yapmış her şeyden önce ve bu vasıfla yüksek istişare kurulunda bulunuyor. Yoksa AK Parti kimliği ile orada bulunmuyor. Bu vasıfla bir insanın fikrini beyan etmesinden daha doğal bir durum yok. Bu fikre katılırsınız katılmazsınız ama bu fikrin bir anda fitne, terörist suçlamaları gibi en ağır suçlamara muhattap kılınmaz. Öyle bir noktaya geliyor ki bugün Sayın Bahçeli, dün bana da yönük olarak sert ifadeler kullandı.

Bahçeli'nin bu eleştiriler dışında yaptığı bir rol var bu da AK Parti'li bakanları ilgilendiriyor. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçtikten sonra son 2 yıldır kimin istifasının durdurulacağına, kimin istifasının kabul edileceğine, kimin istifa etmesi, kimin yargılanması ya da yargılanmaması gerektiğine nihai kertede Sayın Bahçeli karar veriyor. Sayın Bahçeli çok rahat bir köşede şimdi sorumluklar Erdoğan'a ait. Yasaklar, yolsuzluklar var mı? Erdoğan'a ait. Yoksulluk mu var? Evet biz ekmek asarız ama sorumlu Erdoğan deyip köşesinde. Bu çıkacak diyor infaz yasasında çıkmasını istediği kişiler çıkıyor.

 

Şu istifa edecek diyor Bülent Arınç gibi eski bir Meclis Başkanı, Yüksek İstişare Kurulu'ndan istifa ediyor. O zaman Sayın Erdoğan'a sormak lazım ülkeyi kim yönetiyor? Siz mi yönetiyorsunuz Bahçeli mi?”

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