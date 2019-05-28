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DAVUTOĞLU YENİ PARTİ İÇİN NE DEDİ?

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DAVUTOĞLU YENİ PARTİ İÇİN NE DEDİ?
Önemli olan memleketimizin en iyi şekilde geleceğe hazırlanması"

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu Diyarbakır’da katıldığı iftar programı sonrası basın mensuplarının “Parti kuracak mısınız?“ sorusuna, "Gerekeni konuşmamda söyledim. Önemli olan memleketimizin en iyi şekilde geleceğe hazırlanması" yanıtını verdi.

Diyarbakır Gönül Köprüsü Platformu’nun organize ettiği iftar programına katılan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’na, AK Partili eski vekillerinin de eşlik etmesi dikkat çekti.

Batman, Elazığ, Bingöl ve İstanbul’dan da davetlilerin katıldığı toplantıya AK Parti eski milletvekili ve AK Parti eski Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, TBMM İnsan Hakları Komisyonu eski Başkanı ve AK Parti Sakarya eski Milletvekili Ayhan Sefer Üstün, Ak Parti Diyarbakır eski milletvekilleri Abdurrahman Kurt ve Cuma İçten, AK Parti İstanbul eski İl Başkanı Selim Temurci katıldı.

Yeni parti iddialarıyla gündeme gelen Ahmet Davutoğlu, Diyarbakır'da katıldığı bir iftar programında “Ülkemizde de gerek son zamanlarda yaşadıklarımız, gerek ekonomik kriz dolayısıyla kaygılı bir gelecek beklentisi var” ifadelerini kullandı.
Burada konuşma yapan Davutoğlu, “Uzun yıllardır kanın döküldüğü acı ve ızdırapların yaşandığı bölgemizde de geleceğe dönük olarak da ciddi bir ümitsizlik var” ifadelerini kullandı.

Davutoğlu Diyarbakır’da katıldığı iftar programı sonrası basın mensuplarının “Parti kuracak mısınız?“ sorusuna, "Gerekeni konuşmamda söyledim. Önemli olan memleketimizin en iyi şekilde geleceğe hazırlanması" yanıtını verdi.

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