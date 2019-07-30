DAVUTOĞLU TİMES'A KONUŞTU

Kulislerde yeni bir parti kurma hazırlığı içinde olduğu söylenen eski başbakan Ahmet Davutoğlu, AKP'yi yaygın bir mutsuzluğun sardığını ifade etti.

Davutoğlu, partinin temel değerlerinden saptığını ve bunun partinin temeli ve yönetiminde rahatsızlık yarattığını vurguladı.

Financial Times'tan Laura Pitel'e konuşan Davutoğlu, "AKP bir zamanlar adalet, özgürlük, düşünce ve ifade özgürlüğüne değer verirdi. Ancak son üç yılda gözlemlediğim kadarıyla hayatımız boyunca saygı duyduğumuz bu temel değerler göz ardı ediliyor" dedi.

Davutoğlu başkanlık sistemini de eleştirerek Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın elindeki gücün Türkiye'nin "temel yapılarına zarar verdiğini" ve ülkedeki "siyasi kurumların zayıflamakta olduğunu" dile getirdi.

Hâlâ bir AKP üyesi olduğunu hatırlatan Davutoğlu, partide reform yapılması için bir "sorumluluk hissettiğini ancak "çok umutlu olmadığını" söyledi. Pitel, Davutoğlu'nun kuracağı konuşulan yeni parti için bir takvimin belirlenmediğini aktardı.Financial Times'ın Türkiye muhabiri Pitel, eski başbakanın Türkiye'nin şu anki dış politikasının mimarı olmakla eleştirildiğini ve muhalefetteki bazı isimlerin Davutoğlu'nun başbakanlığı bıraktığı zaman insan hakları ile ifade özgürlüğüne sert engeller koyulmuş olduğunu söylediğini yazdı. Davutoğlu, kendisine yöneltilen eleştirilere, "Ben birçok gazeteciyi korudum. Fikirlere ve entellektüel özgürlüğe saygı duyulması gerektiğini söyledim" diye yanıt verdi.

Edirne Cezaevi’nde yaklaşık 3 yıldır tutuklu bulunan eski HDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş hakkında da konuşan Davutoğlu, "Demirtaş ben istifa ettikten 6 ay sonra tutuklandı, bu benim sorumluluğum değil" dedi ve ekledi: "Bu yasal bir süreç, yapabileceğim bir şey yok".

Eski başbakan, "Siyasetçiler dinamikleri takip etmek yerine onu değiştirmeli" dedi ve hedefinin Türkiye'de yeni bir siyasi iklim yaratmak olduğunu söyledi. "İhtiyacımız olan açıklık, saydamlık, özgürlük ve korkmadan konuşabilme üzerine kurulmuş yeni bir psikoloji" diyen Davutoğlu, "sesini ilk yükseltmeye karar verdiğinde" hiçbir ana akım medya organının kendisinin kanallara çıkmasına izin vermediği söylemini tekrarladı. Davutoğlu, kendisini konuk eden Yavuz Oğhan, İsmail Saymaz ve Akif Beki'nin Sputnik ile RS FM'deki programlarına son verildiğini hatırlattı.

Davutoğlu bilinçli olarak yozlaşma ve nepotizm hakkın bir tartışma başlatmayı hedeflediği söyleyerek, "çünkü eski bir başbakan olarak ben korkarsam vatandaş konuşamaz" dedi. Davutoğlu sözlerine, "Konuşmak ve düşünmekten korkarsan bir çözüm bulunamaz" şeklinde son verdi.